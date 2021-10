¿Comprar un móvil por suscripción? Será posible con los nuevos móviles de Google

Comprarse un teléfono móvil se ha convertido en algo habitual para muchos usuarios cada dos o tres años, incluso menos en muchas ocasiones. Y de alguna manera hacerlo implica un gran desembolso, sobre todo dependiendo de la gama de terminal que elijamos. En muchos casos tan siquiera se pagan al contado, sino que se financian en cómodas cuotas. Aunque hay una tercera vía que no se ha explorado demasiado, y que cada vez es más común en el terreno de los automóviles, el uso del móvil mediante una suscripción, algo así como un alquiler del dispositivo. Pues bien, parece que Google quiere cambiar las cosas de una vez por todas en su negocio de móviles, y busca que sea más sencillo que nunca para los usuarios hacerse con uno de sus móviles.

Los nuevos Pixel 6, mediante Pixel Pass

Como sabéis, Google no es precisamente la empresa que mejor protege la información de sus dispositivos antes de que estos lleguen al mercado, y los inminentes Pixel 6 no han sido precisamente los más celosos en este aspecto. De hecho, en los últimos días se ha filtrado multitud de material de marketing relativo a estos móviles, con el que hemos podido conocer interesantes detalles de su distribución. Y lo que más nos ha sorprendido es una suscripción que ofrecerá la firma de Mountain View para acceder a varias de sus plataformas online y móviles, sino también para poder contar con un teléfono móvil nuevo.

Esta suscripción se llamaría Pixel Pass, e incluiría en ella el uso de un móvil nuevo cada año, por lo que cada generación podríamos recibir el nuevo modelo en casa sin tener que desembolsar su precio previamente, solo con abonar las mensualidades de esta suscripción. Con esta suscripción no solo tendríamos un móvil Pixel nuevo cada año, empezando por los Google Pixel 6 y 6 Pro que se presentarán en unos días, sino también el acceso a otras plataformas del gigante tecnológico. Como son YouTube Premium, su servicio de almacenamiento en la nube Google One, la tarifa plana de juegos Play Pass, así como un plan de Google Fi, la operadora de Google, y garantía extendida.

Vamos que con un pago mensual tendrías todo lo necesario para disfrutar al máximo tanto de Android como de los móviles Pixel de Google. Ahora bien, parece que una vez más esta suscripción estará disponible solo para los usuarios estadounidenses, y no es probable que la veamos en España. Partiendo de la base de que es posible que los nuevos teléfonos de Google tan siquiera se vendan en España. Pero sin duda es algo que dependiendo del éxito que tenga en su país de origen, se pueda extender a otras regiones. Desde luego es un planteamiento interesante, que ya ha explorado Apple con sus iPhone y ecosistema de plataformas también en Estados Unidos. Como es lógico la clave estará en el precio de la suscripción, será la única manera de saber si es algo rentable o no, porque pagar lo mismo por un móvil que alquiler que uno financiado lógicamente no tendrá sentido.