Cómo ver tus contraseñas guardadas en Android

No cabe duda de que recordar todas y cada una de nuestras contraseñas es una tarea tediosa. Más que nada porque tenerlas apuntadas en alguna parte siempre va a ser un peligro. Es por ello que, los usuarios de Android, disfrutan de la maravillosa ventaja de poder almacenarlas. Por supuesto, se trata de un proceso muy seguro, razón por la que los usuarios no temen activar esta función, la cual es muy rápida, ya que está basada en la nube. Si necesitas echarle un ojo a toda la información que tienes guardada y no sabes cómo, pasamos a mostrarte cómo hacerlo fácilmente.

Dentro del desarrollo de Google, puedes encontrar un Administrador de contraseñas, el cual tiene el claro objetivo de hacer lo que su propio nombre indica. Dicho esto, ya sabes dónde debes ir para buscar estos datos.

Hasta hace poco, poder llegar a este apartado no era una tarea sencilla, cosa que, por suerte, ha cambiado en la última actualización de Google Play. La razón de ello es que ahora puedes tener un acceso directo al escritorio, lo que agiliza la tarea significativamente.

Así puedes poner un acceso directo en Android

Un móvil Android sobre un iPhone | GOOGLE

En primer lugar, confirma que tienes instalada la versión 22.18 de Google Play, y si no, ya sabes que antes debes actualizar tu terminal. Una vez que hayas completado este proceso, te vamos a dejar con los pasos que deberás seguir para crear estos accesos directos.

Dirígete a la configuración de tu sistema operativo mediante el conocido icono de la rueda dentada, que puedes encontrar en el menú de tu teléfono o deslizando el dedo para acceder a los ajustes rápidos.

A continuación, haz scroll hasta que encuentres la opción de Privacidad, para a continuación elegir Autocompletar servicio de Google. (Puede variar en algunos modelos, donde en Privacidad deberás pulsar en Más ajustes, como pasa con los móviles Realme)

Ahora, pulsa en contraseñas.

Ahora aparecerán los datos que tienes guardados, momento en el que verás que tienes una opción denominada como Agregar acceso directo a su pantalla de inicio. Para activarla solo tendrás que pulsar en esta opción y confirmar el proceso.

Una vez que hayas seguido estos pasos, podrás ver que en tu escritorio aparece el Administrador de contraseñas, de forma que podrás revisarlo siempre que lo necesites.

En cuanto a la seguridad de tener este acceso directo, el sistema operativo de Android comprende que, si se desbloquea el teléfono móvil, ha debido ser una persona de confianza. Y es que para acceder al Administrador de contraseñas, no hay ningún tipo de petición de verificación.

SEGURO QUE TE INTERESA: