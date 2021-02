Cómo silenciar las llamadas de números desconocidos en tu iPhone

El SPAM teléfonico es un problema que aqueja a muchos usuarios que no saben por qué, de un día para otro comienzan a recibir llamadas sin parar de distintos servicios que les ofrecen productos de todo tipo. Además, da igual que les digamos que no estamos interesados, seguiremos teniendo llamadas sin parar hasta que dejen de hacerlo voluntariamente, o empujados por nosotros. Y es que existen herramientas específicas para saber quiénes están detrás, incluso la posibilidad de inscribirnos en la llamada "Lista Robinson" que nos blinda legalmente ante cualquier práctica de este tipo.

Pero además de esos números de teléfono, existen otros que son igual de peligrosos y que pueden esconder amenazas serias por lo que casi es mejor silenciarlas todas y dejar que luego, cuando aparezcan en el listado de las llamadas que hemos recibido, decidamos si queremos contestar y ver de quién se trata. Por suerte, iOS tiene una función específica para estas tareas, así que os vamos a contar cómo activarla rápidamente para evitar en esos días de llamadas anónimas o desconocidas no nos molesten más de la cuenta.

Recibe llamadas solo de tus conocidos

Esta función nativa de nuestro iPhone lo que hace es silenciar automáticamente todas las llamadas de números de teléfono que no tengamos guardados en la agenda. Cualquiera que nos llame desde un número desconocido o que no tengamos registrado, dejará de sonar y pasará directamente al registro de comunicaciones entrantes que no hemos atendido por lo que, así, lo mismo conseguimos desanimarle y que nos quite del listado de llamadas.

Es por eso que la única referencia que tendréis de estas llamadas será un apunte en rojo dentro de la app de "Teléfono", y un número al lado con la cantidad de veces que han intentado comunicar con nosotros. Así que si al activar esta función os aparecen por sorpresa estas alertas, no os asustéis, todo es resultado de la función que vamos a poner en marcha.

Silenciar llamadas de desconocidos en iPhone. | Tecnoxplora

Para hacerlo nos vamos a los "Ajustes" del iPhone y después buscamos el acceso a "Teléfono". Dentro veréis toda una serie de funciones que tienen que ver con la posibilidad de usar el wifi para las llamadas de voz, o responder a comunicaciones en otros terminales de Apple, como iPad, Mac, etc. Nos quedamos con la opción de "Silenciar desconocidos" y accedemos a ella con un solo toque.

Dentro comprobaréis que aparece un único control que tiene que estar desactivado. Tocamos sobre él para que se encienda y, a partir de ese momento, podamos enviar las llamadas de números no guardados en la agenda directamente al registro general. Eso sí, si el teléfono detecta que hacemos llamadas de forma frecuente a números que no tenemos añadidos a nuestros contactos, o que pertenecen a las llamadas "Sugerencias de Siri", entonces sí que las hará sonar y las podremos coger en el momento que intentan comunicarse con nosotros. Las demás, irán todas directamente al buzón de voz sin ofrecer notificaciones en pantalla ni interrumpirnos.