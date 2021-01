Cómo saber si tu móvil está certificado por Google

Desde que empezara la guerra comercial entre Estados unidos y China se han ido sucediendo las noticias de cómo todo esto iba a afectar a los usuarios de teléfonos Huawei. Fue en un principio el gigante de Mountain View la prohibición impuesta por la administración Trump de llevar a cabo acciones comerciales con determinadas empresas chinas, quien no permite la instalación de sus aplicaciones en estos dispositivos de forma oficial. Pero lo cierto es que muchos usuarios con móviles de la marca china lo han conseguido saltándose el veto a través de canales no oficiales.

Google Mensajes dejará de funcionar a finales de marzo en aquellos dispositivos que no dispongan de certificación Google. Para obtener dicha certificación los fabricantes deben respetar las políticas de Google y demostrar que sus terminales son seguros. Lo que significa que si tu teléfono móvil carece del conjunto de APIs que integran los Google Mobile Servicies no podrás usar la aplicación. Se sospecha que esto pueda ser la punta del iceberg y que según vaya transcurriendo el tiempo sean más los servicios y aplicaciones de Google que se vean afectados. Por lo que, si no quieres llevarte sorpresas, puedes comprobar de una forma rápida y sencilla si tu teléfono móvil está o no certificado por Google para el uso de sus servicios, te contamos cómo.

Comprobando la certificación Google del teléfono | TecnoXplora

Comprueba la certificación de Google

Por norma general todos los móviles y modelos excepto los producidos por el fabricante chino Huawei en el último año y medio disponen de esta certificación, pero si no estás seguro y quieres comprobarlo puedes hacerlo siguiendo cualquiera de los métodos que a continuación te contamos. Uno de los métodos que tenemos para averiguarlo es buscar el modelo de nuestro móvil en el listado que la gran G ha puesto a disposición de los usuarios en su página web.

Una vez accedes a la página en el navegador de internet, pulsa sobre “Lista de dispositivos Android compatibles”.

Al hacerlo se desplegará un listado con todos los terminales compatibles ordenados alfabéticamente por nombre el fabricante.

Pulsa Ctrl + F o Comando + F si lo haces desde un Mac para buscar el modelo exacto de tu teléfono .

Si no conoces el modelo exacto del móvil puedes consultarlo accediendo al menú “ ajustes ” y en la opción “ Acerca del teléfono" o "Información del teléfono ”, esto dependerá del fabricante. En este menú encontrarás la denominación exacta del modelo, la cual debes introducir en la barra de búsqueda de tu navegador de Internet.

Si es compatible al darle a buscar nos aparecerá en el listado resaltado.

Pero si se trata de un teléfono lanzado muy recientemente, puede que no lo encuentres en estos listados por lo que, usando este otro método, comprobarás rápidamente su compatibilidad.

Comprueba si el modelo de tu móvil aparece en los listado | TecnoXplora

Lo haremos a través de la aplicación Google Play Store, la abrimos y accedemos a "ajustes" a través de los tres puntitos situados en la esquina superior izquierda de la pantalla. Una vez en ajustes nos desplazaremos por las opciones hasta llegar a información dentro del cual veremos la opción “certificados de Play Proyect”, justo debajo si el resultado es positivo, leeremos la frase “dispositivo certificado”. En el caso de no estarlo, nos recomiendas, ponernos en contacto con el fabricante con el fin de que nos suministren un dispositivo que haya superado las pruebas y obtenido dicha certificación, si es posible, porque habrá casos en los que no lo sea.