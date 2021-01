¿Tienes un Huawei? Esta app de Google podría dejar de funcionar en tu móvil

Android es el sistema operativo para móviles mayoritario en todo el planeta. Son decenas de fabricantes los que lo integran en sus móviles, y hasta hace poco Huawei era el segundo fabricante de estos a nivel planetario. Pero el veto impuesto por Estados Unidos a la firma china en mayo de 2019, y que no permitía hacer negocios a Google con ella, ha terminado con unos teléfonos que cada vez se venden menos en occidente por la falta de los servicios de Google. Una falta de estos servicios que se ha ido parcheando por parte de los usuarios con la instalación extraoficial de las aplicaciones, algo que a la larga se sabía que podría generar problemas, como así va a terminar ocurriendo.

¿Usas mensajes de Google? Dejará de funcionar en muchos móviles Huawei

La app de mensajes de Google es la columna vertebral de los mensajes SMS que recibimos y enviamos en el teléfono. Muchos móviles utilizan la app de Google como nativa para enviar y recibir los mensajes, y muchos móviles de Huawei también. Pero ahora en el código de la aplicación se ha descubierto un texto bastante explícito que avanza que en aquellos teléfonos que no estén certificados por Google la app dejará de funcionar el 31 de marzo de este año. El texto que se mostrará en la app es el siguiente.

“El 31 de marzo, Mensajes dejará de funcionar en dispositivos no certificados, incluyendo este”

Esto quiere decir que si tu teléfono no cuenta con esta certificación por parte de Google la app dejará de funcionar, aunque ya la tengas instalada. Esto es algo que podría afectar a muchos usuarios. Porque no son pocos los que han optado por instalar de manera extraoficial las apps de Google en sus móviles Huawei. Esos móviles que desde hace año y medio llegan sin apps ni servicios de Google. El problema es que aunque las apps se puedan instalar y certificar, estas aplicaciones deben comprobar que el teléfono está certificado por Google, por lo que se está instalada en un móvil Huawei sin estos servicios, y por tanto sin certificar, la app no funcionará. Por tanto, si eres de los que usa esta app en un móvil Huawei relativamente moderno y sin los servicios de Google, deberás buscar alternativas, ya que no podrás utilizarla de nuevo.

Aunque la línea de código de la que se extrae esta conclusión no especifica los móviles Huawei, basta con que señales a los móviles sin certificar, que son la mayoría de esta marca en el último año y medio. Recordemos que actualmente los móviles Huawei que se venden en España cuentan con los servicios HMS de Huawei, y no con los de Google, por tanto, aunque utilizan Android, que es un sistema operativo de código abierto, no pueden utilizar las apps de Google, ya que los Google Services no se pueden cargar en estos teléfonos, porque sencillamente no existe la certificación. Lo peor de todo es que puede tratarse de la primera de muchas otras apps que dejarán de funcionar en móviles no certificados por Google, lo que sería la ruina total para los usuarios que siguen confiando en estos móviles.