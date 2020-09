Cómo saber si tu móvil Android es seguro ante las amenazas más recientes

No hay prácticamente un día en el que no nos topemos con alguna información relacionada con la seguridad de nuestros teléfonos, o mejor dicho, con la falta de seguridad de estos, sobre todo de las apps que instalamos en ellos. Porque sobre todo en el caso de los móviles Android los ataques de los hackers son realmente agresivos. Con una cuota de mercado de más del 90% el ataque a estos teléfonos es lo más rentable, y por esa razón desde Google han tenido que redoblar sus esfuerzos en materia de seguridad en los últimos años. Aunque no deberíamos preocuparnos por la seguridad si tenemos en cuenta uno de los aspectos básicos para proteger nuestro teléfono móvil de esas amenazas.

Mantén tu móvil actualizado

En los últimos años los móviles Android han pasado de ofrecer cuatro actualizaciones de sistema anuales, a solo una y acompañarla de un total de 12 actualizaciones de seguridad al año, una cada mes. Y ahí, en estas últimas actualizaciones de seguridad, es donde queremos poner el foco en la actualidad. Porque si queremos tener nuestro móvil seguro ante las posibles amenazas de los hackers debemos prestar atención a los siguiente sí o sí. Porque debemos mantener el teléfono con sus parches de seguridad actualizados. Google ahora diferencia de las actualizaciones del sistema Android, de las de fabricante, y de las de seguridad.

Comprobando la actualización de seguridad | Tecnoxplora

Y lo recomendable es que siempre tengas instaladas las últimas versiones de estos parches de seguridad. Para ello debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del teléfono

Pulsa sobre “Seguridad”

Selecciona “Actualización de seguridad”

Una vez pulsemos en este último botón podremos ver cómo el teléfono busca una nueva actualización de seguridad. En el caso de no encontrarla nos mostrará cuál es el último que tenemos instalado, así como la versión de este, que normalmente se identifica por el mes al que pertenece. En la imagen podéis ver que el teléfono tiene la última actualización de seguridad, fechada en el 5 de agosto de 2020.

En el caso de haber disponible un nuevo parche de seguridad, lo podremos ver en la pantalla al pulsar sobre esta misma sección de los ajustes del teléfono. Por tanto lo que debemos hacer es mantener siempre actualizada esta sección del teléfono, para garantizar que nuestro terminal está completamente seguro ante cualquier amenaza que pueda surgir. El problema de esto es que la protección es limitada, ya que la mayoría de fabricantes de móviles Android ofrece actualizaciones de seguridad durante solo dos años.

Por lo que si tu móvil tiene más de este tiempo lo más normal es que ya no reciba actualizaciones de este tipo, salvo que haya amenazas muy graves que se deban parchear sí o sí. En cualquier caso para asegurarte de que tu móvil es seguro lo que debes hacer es lo que te hemos contado, saber si cuenta con la última actualización de seguridad. Lógicamente no hay una protección completa, pero es evidente que este tipo de actualizaciones son nuestro mejor arma para proteger nuestros móviles, y lo que es más importante, nuestros datos privados.