Cómo liberar RAM para que tu móvil encienda más rápido

Seguro que conforme transcurren los meses, el móvil no tiene el mismo rendimiento que el primer día que lo compraste e incluso te va más lento. Existe un truco que mucha gente no sabe para refrescar el móvil y que funcione como si estuviera recién comprado. Eso sí, debes acostumbrarte a hacerlo con frecuencia e incluirlo en tu rutina de cuidado tecnológico.

Se trata de reiniciar el móvil o apagarlo durante un par de minutos. Seguro que pones el teléfono a cargar por la noche para que al día siguiente aguante la batería lo máximo posible. Sin embargo, de vez en cuando es recomendable apagarlo durante un par de minutos o reiniciarlo para instalar una actualización o para refrescar la memoria RAM.

Si el móvil tarda mucho en encender, no te lleves un susto y no te preocupes, es normal. Esto ocurre porque la memoria RAM no se puede liberar del todo y le cuesta más volver a funcionar correctamente. Se debe principalmente a que hay muchas aplicaciones que están activas sin que lo sepas y, de hecho, son los que ralentizan el encendido del teléfono. No obstante, existe una forma fácil para cambiar esta configuración. A continuación, te explicamos cómo.

Para ello, debes acceder a los "Ajustes" de tu dispositivo móvil y posteriormente entrar en la sección de "Aplicaciones". Una vez que estés dentro, busca el apartado llamado "Inicio Automático" y te aparecerán todas las aplicaciones que se activan por defecto al encender el móvil. Algunas de ellas se activan al descargarlas, sin embargo, puedes desactivarlas con los pasos que te acabamos de explicar.

Es aconsejable tener en algunas aplicaciones la configuración de inicio automático activado, porque de esta manera, recibirás todas las notificaciones cuando enciendas el móvil después de haber estado apagado. Se recomienda activarlo en todas aquellas que uses con frecuencia como WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram y Mail. El resto de aplicaciones que apenas uses no es necesario activar esta configuración. De esta forma, tu dispositivo móvil se encenderá y funcionará más rápido.