Cómo hacer capturas de la pantalla de tu móvil Samsung con la palma de la mano

Hacer una captura de pantalla es una de las funcionalidades más populares entre los usuarios móviles. Quien más y quien menos alguna vez hemos necesitado enviar a otra persona lo que aparece en nuestra pantalla, ya sea para resolver alguna duda, demostrar algo o simplemente para inmortalizar una foto o contenidos que de otra manera no podríamos guardar. Los móviles Samsung son de los más numerosos en España, y seguramente te hayas topado con ciertas dificultades para poder llevar a cabo una de estas capturas de pantalla. Te explicamos lo sencillo que es hacerlas con un simple gesto con la palma de la mano.

¿No sabes cómo hacer capturas de pantalla? Es así de sencillo

Puede que te hayas encontrado en esa situación, la de querer capturar algo en tu Samsung y no encontrar la manera de hacerlo. Normalmente la mayoría de móviles Android cuenta con una forma básica de hacer capturas de pantalla. Esta suele ser pulsando a la vez el botón de encendido y volumen abajo, e incluso en algunos casos con volumen arriba. Pero seguramente te hayas dado cuenta de que esto a veces no funciona con tu móvil Samsung, ya que la captura se puede realizar con la palma de la mano.

Activando la captura de pantalla | Tecnoxplora

Los fabricantes suelen añadir diferentes métodos para realizar las capturas de pantalla, normalmente con gestos en los que se utilizan los dedos o la palma de la mano para poder realizarla. En este caso se puede activar una captura de pantalla mediante la palma de la mano, algo que se puede hacer así:

Entra en los ajustes

Pulsa sobre “Funciones avanzadas”

Selecciona “Movimientos y gestos”

Pulsa sobre “Deslizar palma para capturar”

Samsung Galaxy S20 FE | Samsung

Una vez que hemos activado esta función vamos a poder hacer la captura con la palma de la mano. Aunque estamos hablando de una manera bastante peculiar de colocar la palma de la mano. Ya que no se trata de poner la palma de la mano sobre la pantalla y ya está. No, lo que hay que hacer es deslizar el lateral de la palma de la mano sobre la pantalla, de derecha a izquierda. No la palma entera sobre la pantalla, sino deslizarla de derecha a izquierda perpendicularmente respecto de la pantalla. Una vez que lo hagamos veremos cómo la captura de pantalla se realiza al instante y queda guardada en la galería de tu teléfono.

Es muy importante tener en cuenta lo de la posición perpendicular de la mano, porque si la pasas de otra forma no va a ser posible realizar la captura. Así que de esta manera podrás hacer tantas capturas como sean necesarias pasando una y otra vez la palma de la mano. Una manera rápida y sencilla de poder compartir con otras personas lo que está ocurriendo en la pantalla de nuestro teléfono. Así que si tenías dudas con la manera de poder hacer una captura de pantalla, porque de la manera tradicional es imposible, siempre puedes probar con este gesto específico de tu móvil Samsung.