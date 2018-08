Cómo evitar que se te llene el carrete de fotografías del iPhone en plenas vacaciones

El iPhone se ha encargado a lo largo de sus años de evolución de enviar a los cajones todas las cámaras digitales compactas que usábamos hace unos años, y ahora está empezando a hacerlo con las cámaras profesionales. El smartphone, con el iPhone con cabeza, se ha convertido en la cámara de todo el mundo. Y eso se nota más durante las vacaciones.

Pero claro, ¿de qué sirve tener una de las mejores cámaras móviles del mundo cuando no te queda espacio en el teléfono para guardar las fotografías que puedes hacer con ella? Para evitar que eso ocurra, vamos a comentar algunas medidas que puedes tomar antes, durante y después de las vacaciones para evitar que el carrete de fotografías del iPhone se colapse.

En primer lugar, y antes de salir de vacaciones, es muy recomendable vaciar todas las fotografías del iPhone y guardarlas en un ordenador o cualquier otro soporte de almacenamiento que tengas. Mejor afrontar una o dos semanas de vacaciones con la máxima capacidad de almacenamiento posible en lo que va a ser más tu cámara que tu teléfono.

Si aún así no liberas demasiado espacio, otra medida puede ser eliminar aquellas aplicaciones que no vayas a utilizar durante las vacaciones y que ocupen espacio por el motivo que sea. Puedes reinstalarlas sin problemas cuando regreses a casa. Hay aplicaciones pre-instaladas en el iPhone como iMovie y Garageband que ocupan varios GB de espacio, ve a por ellas.

A medida que vayas haciendo fotografías, aprovecha los ratos muertos de tren / coche / avión para ir eliminando las que no quieras guardar. Pregúntate si vas a querer ver una fotografía en concreto dentro de unos años y haz una buena criba. Si lo haces frecuentemente, el consumo de espacio no va a ser tan grande como temes.

Si te cabe en la maleta, llévate algún ordenador portátil o cualquier otro dispositivo donde puedas ir vaciando el carrete de fotografías en cuanto lo veas necesario. Por supuesto, ese ordenador tiene que tener el suficiente espacio libre en su propio almacenamiento. Te llevas una matrícula de honor si también utilizas el ordenador para hacer copias de seguridad completas del teléfono.

No edites las fotografías en el iPhone y espera a hacerlo cuando vuelvas a casa: guardar una de esas ediciones implica guardar también el original y por lo tanto duplicar la cantidad de espacio que almacena esa fotografía. Lo mejor es que te esperes a hacerlo cuando el almacenamiento no sea una primera necesidad.

Si no tienes esa posibilidad a mano, puedes recurrir a servicios de almacenamiento de fotografías en la nube que no tengan limitaciones de espacio y puedan liberar tu móvil de fotografías almacenándolas en la nube. Google Photos es un servicio de fotografías ampliamente utilizado precisamente por eso. Además, es un buen modo de tener una copia de seguridad de las fotografías por si pierdes el teléfono.

Y ya que hablamos de la nube: recuerda que ti tienes activada la fototeca de iCloud en tu iPhone pasas a depender del almacenamiento que tienes en ese iCloud y no del almacenamiento local del iPhone. Si no estás pagando para ampliar los 5 GB en la nube gratuitos que te da Apple en su nube, no te recomendamos que lo actives. A menos que lo vayas vaciando con mucha frecuencia, claro.

Por último, recuerda que cuando llegues a casa de las vacaciones debes vaciar de nuevo ese carrete para que no recibas las clásicas advertencias de falta de espacio coincidiendo con tu vuelta al trabajo.

Todo puede resumirse en que tengas en cuenta que la fototeca de tu iPhone necesita una atención y un mantenimiento regular. Si vas teniendo en cuenta todos estos aspectos, el espacio disponible para tus fotografías va a dejar de ser una preocupación durante las vacaciones.