Estamos en un momento del año en el que hemos comenzado a sufrir las primeras olas de calor, o al menos temperaturas muy altas, que han superado sin problemas los 35 grados en muchas zonas de España, y en algunas más de 40. Esto es solo un aperitivo de lo que nos espera las próximas semanas. Y nuestros móviles son sin duda uno de los dispositivos que más sufren en estas situaciones, al igual que cuando hay frío extremo, aunque por razones muy distintas. Hablamos de la temperatura de la batería del teléfono, que alcanza temperaturas muy elevadas en verano, siendo algo que hay que cuidar y vigilar mucho, gracias a apps como la que os traemos hoy.

Evita el sobrecalentamiento del teléfono

Controlar la temperatura de la batería es algo básico que deberíamos tener siempre controlado, sobre todo si hablamos de días como los que estamos comenzando a vivir con la llegada del verano. Una temperatura de ambiente de 35 grados quiere decir que incluso si utilizamos el teléfono a la sombra con esta temperatura es posible que la batería supere sin dificultad los 40 grados de temperatura. Y lo malo de esto es que ese calor de la batería se termina transmitiendo a toda la electrónica del teléfono, que puede sufrir mucho e incluso llegar a dañarse por una alta temperatura. Tanto es así que una batería a gran temperatura puede sufrir un riesgo real de explosión.

Utiliza una app

Esta app que os traemos hoy es perfecta para poder saber todo acerca de la batería en tiempo real, y además con una interfaz sencilla y atractiva que nos invite a conocer más detalles de nuestro teléfono. Pero lo que más nos gusta de la app Battery Monitor que podemos encontrar para nuestros móviles Android, es que cuenta con una alarma que nos avisa de que la temperatura es demasiado alta.

Mostrando la temperatura de la batería | Tecnoxplora

Esto es básico para tomar medidas que puedan evitar un sobrecalentamiento del teléfono, o mejor dicho, de su batería que se extienda al resto del teléfono. En un iPhone tenemos la posibilidad de instalar una app como la de [[LINK:EXTERNO|||https://apps.apple.com/us/app/battery-hd/id331453283|||Battery HD+]].

Algunos consejos útiles para evitar el sobrecalentamiento

Hay algunas cosas que puedes hacer para evitar que el teléfono se sobrecaliente, y no descubrimos nada, porque son básicamente de sentido común. Como son por ejemplo no utilizar fundas cuando lo estamos usando en exteriores, ya que estas normalmente dificultan la refrigeración del teléfono. Además debemos evitar su uso no solo al sol, sino en exteriores cuando la temperatura es demasiado alta. Normalmente más de 35 grados no son recomendables, por lo que simplemente mantener la pantalla del teléfono encendida a esas temperaturas ya supone un importante riesgo.

Evita hacer tareas que requieran mucho procesado con altas temperaturas, como jugar a juegos exigentes o hacer vídeos a cámara lenta, son los momentos en los que más va a sufrir la batería de nuestro teléfono con altas temperaturas. En definitiva, evita utilizarlo prolongadamente cuando las temperaturas superan los 35 grados, o te expones a daños en el terminal.