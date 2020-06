La zona Wifi de nuestros teléfonos es una de las mejores características con las que cuentan. Ya que gracias a ellas se puede disfrutar de conexión de datos en otros dispositivos, utilizando nuestro teléfono móvil como si se tratara de un router Wifi. Todo ello es posible ya que podemos utilizar el terminal como un punto de acceso, que se puede configurar además a nuestro gusto y según las necesidades que tengamos en cada momento. Para ello lo que debemos hacer es configurar la red Wifi móvil con unas características concretas. Y hay una opción que nos puede ayudar a imprimir un carácter diferente a la red Wifi que vamos a crear.

Así puedes elegir entre velocidad o potencia de la señal

Como sabéis, hay dos variables en las redes Wifi que nos dan por un lado más velocidad, y por el otro una mejor señal. Esto depende muchas veces de la banda en la que funciona la red. Normalmente las redes inalámbricas de nuestros router están disponibles en bandas de 2.4GHz y de 5GHz. En el caso de la primera obtenemos una mayor cobertura de la señal, por lo que siempre llegará más lejos que la de 5GHz. En cambio sí elegimos esta última la ventaja es que la red ofrecerá una mayor velocidad de descarga, de hecho es una banda más orientada a las conexiones de fibra más rápidas, para poder aprovechar mejor su ancho de banda.

Por tanto, eligiendo una de estas bandas al crear la red Wifi portátil podemos optar por darle un carácter u otro a la red. Para ello cuando estamos configurando la red Wifi, incluso después de haberlo hecho en nuestro móvil Android, podemos elegir una banda diferente, para que cuenten con las características que hemos repasado antes. Para ello debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del teléfono, después selecciona la función de “Redes e Internet”, pulsando después sobre el botón de “Zona Wifi” para finalmente elegir la función de “Banda del punto de acceso” que nos permite acceder a elegir la banda en la que funcionara la Red Wifi portátil. De esta manera estamos alterando varios aspectos de la red Wifi.

¿Qué pasa si elegimos la banda de 2.4GHz?

Pues lo que obtenemos es una red Wifi con un alcance de mayor cobertura, no podemos medirlo en metros, porque depende del entorno en el que se expanda, pero siempre es mayor que la de 5GHz. Y la velocidad máxima es menor que la de 5GHz, de unos 150 Mbps (300 Mbps teóricos).

¿Y si elegimos la banda de 5GHz?

En este caso podemos acceder a una red que cuenta con menos alcance, pero que ofrece a cambio mucha más velocidad de descarga. De hecho si la red lo permite, esta puede ser de hasta de entre 200 Mbps y 1 Gbps, algo que tendría sentido con un móvil 5G. Eso sí, estas redes no son compatibles con muchos dispositivos que solo pueden detectar dispositivos con bandas Wifi compatibles solo con las de 2.4GHz. Así que en base a estas características podremos elegir una u otra banda.