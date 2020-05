Contar con conectividad Wifi nunca había sido tan fácil con nuestros móviles. Hace no muchos años los proveedores de Internet nos ofrecían una suerte de routers de bolsillo, en los que podríamos introducir una tarjeta SIM con los datos móviles de nuestro contrato, para poder compartir así la conectividad Wifi y que otros dispositivos pudieran conectarse a ellos. Estos dispositivos, que aún existen, han quedado prácticamente obsoletos después de que los teléfonos móviles, todos los que llegan al mercado desde hace años, cuenten con la capacidad de compartir los datos móviles a través de una red Wifi. Algo que es muy sencillo de hacer, y que como vais a poder comprobar se puede hacer en unos pocos segundos.

Activa esta red desde los ajustes de tu teléfono

Es realmente sencillo crear una red Wifi móvil con nuestro teléfono, ya que es una función integrada en el sistema operativo de Android. Para ello lo único que debemos hacer es acceder a los ajustes del sistema operativo y hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del teléfono

Selecciona “Redes e Internet”

Pulsa sobre “Mi zona Wifi y Compartir conexión”

Selecciona “Zona Wifi”

Activa la “Zona Wifi”

Pulsando el deslizante, la red Wifi quedará activa, y será visible por parte de otros dispositivos que estén dentro del rango de la red. Pero como es lógico, toda red Wifi necesita un mínimo de seguridad, y eso es lo que le vamos añadir a la que hemos creado recientemente. Para ello lo que necesitamos es en el mismo menú pulsar sobre el botón “avanzado” donde se desplegará un nuevo menú. En este podemos ver un apartado llamado “contraseña del punto de acceso” desde el que podemos introducir una nueva contraseña. Aquí introduce la contraseña que más te guste, ya sea por seguridad o porque la recuerdes fácilmente.

Activando la zona Wifi | Tecnoxplora

Cambia el nombre de la red, o el nivel de seguridad

Dentro de los ajustes de la red Wifi móvil tenemos en primer lugar la opción de cambiar el nombre del punto de acceso, por lo que podemos personalizarlo para poder localizarlo mejor cuando estemos buscando la red Wifi desde otro dispositivo. También podemos elegir, por supuesto bajo nuestra responsabilidad, si queremos que la red esté protegida con contraseña o no. Esto no está directamente relacionado con el apartado de la contraseña que os hemos descrito antes, es independiente. Aquí hay una sección de “seguridad” en la que podemos seleccionar que sea WPA2 o que no haya ninguna seguridad.

En el primer caso tendremos que introducir la contraseña, y en el segundo no hará falta introducirla por nadie que se conecte a ella, independientemente de que hayamos escrito una contraseña nueva. Por tanto este es un aspecto clave a la hora de configurar la red. Una vez activada, si tu móvil cuenta con una versión moderna de Android, podrás activar y desactivar la red Wifi en los parámetros que has elegido con solo pulsar el botón de “Zona Wifi” en los ajustes rápidos del teléfono, que aparecen al deslizar la pantalla del teléfono desde el extremo superior de la pantalla hacia el centro de ella.