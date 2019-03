Cómo borrar los archivos de audio que Google escucha de tu móvil

Google tiene una página en el que puedes controlar tu historial de voz y audio. No solamente las búsquedas de escritorio, también todas y cada una de las veces que has preguntado algo en Google Assistant (el asistente de voz) de manera voluntaria o por error.

Tu teléfono no te graba de manera aleatoria, es decir, salvo que se activen los comandos de voz o el asistente, Google no graba nada de tu vida al tener acceso a tu móvil. Tu teléfono Android no es una grabadora que espía tus conversaciones si está sobre la mesa, por ejemplo.

Sin embargo, dichos audios sí se almacenan en la página MyActivity (myactivity.google.com ), una zona personalizada en la que encontrarás también tus búsquedas y todo aquello que hayas realizado a través de Google y sus múltiples servicios gratuitos o de pago.

Google afirma que almacena tus audios para mejorar el reconocimiento de voz y tener el aprendizaje de los acentos de las distintas personas. Pero también para tener datos de todo lo que cada usuario busca (en esta página verás qué información recaba de ti y para qué).

“El Asistente utiliza los datos de otros servicios de Google para ayudarte con lo que necesitas. Por ejemplo, si le preguntas "¿Qué cafeterías hay cerca?" o "¿Necesitaré un paraguas mañana?", el Asistente utilizará información de Maps y de la Búsqueda, así como tu ubicación, tus intereses y tus preferencias, para ofrecerte la respuesta más relevante. Puedes acceder en cualquier momento a la herramienta Mi actividad para consultar o eliminar los datos recopilados”, indica en su web de privacidad.

En este sentido, la compañía ya te avisa, cuando activas la posibilidad de decir “Ok Google” para una búsqueda de voz en cualquier pantalla, que dichas búsquedas quedan asociadas a tu cuenta de Gmail. Siempre privadas, obviamente, según informó Javier Pérez Rey.

En los menús de ajustes que ofrece puedes eliminarlo, pero no del todo. Google no deja de almacenar las grabaciones, pero las mantiene con un identificador anónimo, para que difícilmente se vinculen a tu cuenta. Así que la mejor solución si no quieres aparecer en el registro es dejar de hablar con él.

¿Cómo acceder a tus audios, borrarlos o impedir que se guarden?

Desde tu móvil, en los ajustes de la aplicación de Google, elige 'Cuentas y privacidad / Controles de actividad de Google'.

En esas opciones puedes desactivar el historial de actividad o administrarlo (consultarlo, borrarlo o mantenerlo).

¿Cómo controlar el resto de datos que almacena de mí Google?

Lo que te puedes encontrar cuando entras con tu cuenta de Google en myactivity.google.com es tu huella digital, que antes podrías controlar de manera menos visual en 'Mi cuenta'.

Una vez inicies tu sesión podrás obtener una cronología de los sitios web que has visitado, el historial de las búsquedas en Google o en Google Play, lugares que has buscado en Maps y vídeos vistos en YouTube. El cuadro de búsqueda te permite filtrar por fecha o por un producto específico.

En 'Mi actividad' puedes eliminar cosas específicas en un intervalo de tiempo o “desde el inicio de los tiempos”. Solamente tienes que hacer 'click' en el botón de tres puntos que despliega el menú y mandar al olvido lo que creas conveniente. Fíltralo por fecha, producto o individualmente.

Cuando eliminas algo de tu actividad, Google ya no lo tiene en cuenta en futuras búsquedas o para mostrarte anuncios.

Esta nueva página que sustituye al antiguo historial incluye algo más que las webs, imágenes o búsquedas que has hecho, pero no aparece todo. Por eso, en el menú de la esquina superior izquierda, la opción 'Otra actividad en Google' te redirige a tu historial de ubicaciones en Android.

Para proteger tu privacidad evitando las recomendaciones personalizadas o la publicidad contextualizada, en el mismo menú principal elige 'Controles de actividad' para seleccionar qué actividades dejas que rastreen Google.