Hoy en día utilizamos nuestros teléfonos para todo y mucha gente no es capaz de pasar un día sin consultarlos. Podría decirse que son compañeros tecnológicos de los que no siempre podemos separarnos. Es nuestra fuente principal de comunicación y no sólo nos sirven para interactuar con los demás. Los utilizamos para navegar por Internet, chatear por cualquier app, hacer fotos, escuchar música, llevar documentos importantes, e incluso trabajar en linea.

Puede que vivas en una zona con muy mala cobertura de datos, o que desde casa o desde tu oficina siempre sea un problema conectar tu móvil a Internet. Es algo que suele ocurrir con frecuencia. Sin embargo, nuestros móviles iOS o Android ya están pensados para mejorar al máximo la cobertura de datos. Normalmente, pensamos que se trata de un problema relacionado con nuestro operador telefónico. Sin embargo, existe una solución mucho más sencilla que nos ahorrará llamadas con esperas interminables a nuestra compañía telefónica.

En la mayoría de las ocasiones, no nos damos cuenta de lo sencillo que resulta mejorar la cobertura de nuestro smartphone. A veces, cuando más necesitamos nuestro móvil, es cuando menos cobertura tenemos. Esto es un problema, ya que sin cobertura de datos no podemos comunicarnos en casos de emergencia.

Te mostramos los mejores trucos para mejorar la cobertura, hacer llamadas de calidad y disfrutar de una navegación sin límites en cualquier parte en este tutorial en vídeo de TecnoXplora.

