El CMF Phone 2 Pro revela su potente corazón antes de presentarse

Si esta semana le hemos dado la bienvenida a los nuevos auriculares económicos de CMF, en esta ocasión hablamos de su siguiente gran lanzamiento. Será su segundo smartphone, y sin duda el más potente. Hablamos del CMF Phone 2 Pro, un teléfono que promete ofrecer una excelente relación de prestaciones y precio. Has sido el propio fabricante el que ha desvelado cuál será el corazón de este teléfono, en forma de procesador.

Un potente procesador de gama media

CMF ha desvelado en Flipkart, la tienda india, que el procesador del nuevo teléfono será el MediaTek Dimensity 7300 Pro. Lo que comparado con el CMF Phone 1 aumentará un 10% la velocidad del dispositivo, así como un 5% los gráficos, y contará con la sexta generación de NPU de Mediatek, lo que le permitirá contar con funciones de IA generativa mucho más sofisticadas.

Es verdad que para tratarse de un modelo Pro no parecen las cifras de rendimiento más impresionantes, sobre todo comparadas con el primer teléfono de la marca. No obstante, no conocemos el resto de las características como para hacernos una idea de lo que ofrecerá. Puede que el apellido Pro tenga más que ver con la cámara que con su potencia, al menos tendría bastante sentido con lo que conocemos ahora.

No será difícil mejorar la cámara del primer teléfono de CMF, ya que esta cuenta con dos sensores, uno de 50 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles. Lo normal sería que al menos se añadiera en este modelo Pro un tercer sensor, probablemente un ultra gran angular, por lo menos, de 13 megapíxeles. No creemos que veamos un teleobjetivo en un teléfono como este, que seguirá siendo muy básico también en lo que a precio se refiere.

La pantalla del primer modelo ya era bastante buena, por lo que no tendría mucho margen de mejora, aunque probablemente siga contando con una pantalla AMOLED con lector de huellas integrado en ella. Y en lo que se refiere a la batería, dentro de la tónica actual de grandes baterías, sí que podría haber margen para crecer.

Quizás de los 5000 mAh actuales a una batería de 6000 mAh o 6500 mAh, pero son simples elucubraciones. Queremos pensar que el apellido Pro será algo mucho más prometedor, si tenemos en cuenta que su procesador no será finalmente tan potente como cabria esperar. Obviamente, podemos esperar una nueva versión de Android, seguramente la 15.

Como sabéis, CMF es la submarca de Nothing, la marca creada por el cofundador de OnePlus, Carl Pei, y que en muy poco tiempo ya ha cosechado un gran éxito con sus móviles de aspecto diferente, y wearables con personalidad. Esa misma personalidad en cuanto a diseño es la que buscan ofrecer con CMF, pero por una fracción de su precio, lo que es sin duda alguna el gran atractivo de esta marca.