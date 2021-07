La cámara periscopio del iPhone 14 gana enteros, ¿para qué serviría?

Si, lo sabemos, hasta el próximo mes de septiembre no se presentarán los iPhone 13, por lo que con razón os preguntaréis qué hacemos hablando ya del iPhone 14, el que sería su sucesor en 2022. Pues bien, más allá de los rumores que conocemos alrededor del iPhone 13, hay otros que por su naturaleza no se pueden asignar a estos teléfonos, por obvias razones de espacio tiempo. Y es precisamente por lo que este rumor se le asigna al iPhone 14, porque los tiempos con los que cuenta Apple no serían compatibles con un lanzamiento casi inmediato. Y eso es lo que hemos conocido hoy, una nueva información que apunta a que los nuevos iPhone 14 podrían contar con una función muy esperada en su cámara.

Primera cámara con lente periscopio de Apple

Este tipo de lentes se han convertido en bastante populares en la gama alta, gracias a que con ellas se consiguen unos resultados fotográficos claramente mejores de lo habitual. Y por ahí es por donde parece que Apple va a hacer crecer la cámara de sus futuros iPhone, al menos es lo que nos avanza una interesante patente presentada por la firma californiana. En este caso la patente nos muestra esta tecnología para los sensores fotográficos con dos prismas, que reflejarán la luz a modo de periscopio. Lo que puede aumentar dramáticamente la capacidad de zoom de la cámara de un teléfono.

Un iPhone 12 | Photo by Mark Chan on Unsplash

En este caso los móviles de Apple podrían contar con un zoom óptico, no híbrido, de hasta 10x, lo que podría mejorar de forma espectacular la capacidad de la cámara para aumentar una escena. Por tanto esta información que en su momento avanzó Ming Chi Kuo sobre la posibilidad de que Apple añadiera una lente de este tipo a sus móviles, ahora se refrenda con la aparición de esta patente que precisamente gira alrededor de esa idea. Las cámaras con lentes de periscopio se han convertido en algo habitual en móviles de alta gama, ya que resuelven un problema que por temas de espacio es bastante importante en el caso de las cámaras de teléfonos móviles.

Y es que una lente con zoom como las que conocemos en cámaras Réflex o similares no es posible en un teléfono móvil, ya que esto significa tener que contar con un perfil para el teléfono muy grueso. Algo que resuelve esta tecnología al enviar la luz desde la lente al sensor de una manera parecida a como se hace en un periscopio. De esta manera el recorrido entre el sensor y la lente es mayor, pudiendo añadir el espacio necesario para contar con un zoom mayor dentro del mismo grosor, o casi, del teléfono. Por tanto estas patentes vienen a confirmar lo que ya se especulaba, y es que el iPhone 14 podría contar con el mayor zoom óptico visto nunca en un teléfono de Apple a lo largo de estos años. De todas maneras aún falta más de un año para que este teléfono vea la luz, y cabe la posibilidad de que Apple pueda necesitar más tiempo para implementarlo.