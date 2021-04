Aún no conocemos el iPhone 13, pero ya se especula con la gran mejora del iPhone 14

Este próximo mes de septiembre Apple debería presentar su iPhone 13, esta vez sin retrasos originados por la pandemia, de manera puntual. Aunque ya conocemos muchos detalles de los futuros teléfonos de Apple, todavía no son datos oficiales y tenemos cinco meses por delante para conocerlo de manera fehaciente. Pero el mundo de la tecnología avanza a una velocidad espectacular, tanto como las informaciones y especulaciones que lo rodean, sobre todo por parte de los analistas de la industria. Uno de ellos ha desvelado ahora el que será sin duda el aspecto más destacado del iPhone 14.

La cámara aumentará su resolución

Ming-Chi Kuo es el analista de cabecera de Apple, el más activo con el ecosistema de la firma californiana y también el que suele realizar unas predicciones más precisas. En esta ocasión ha querido avanzar qué podremos esperar del iPhone 14, y sin duda parece que la cámara de fotos va a ser la gran beneficiada de esta nueva generación del teléfono. Sobre todo porque va a dar un gran salto su sensor principal y va a aumentar bastante la resolución respecto de los actuales modelos. El analista avanza que el sensor principal del iPhone 14 será de 48 megapíxeles, por lo que multiplicará por cuatro la resolución de los actuales sensores, que son de 12 megapíxeles.

iPhone 12 | Foto de Martin Sanchez en Pexels

Esta cámara no solo aumentaría la resolución de las fotos, sino también de la grabación de vídeo, que aumentaría hasta el 8K, como ya hacen algunos de los móviles de gama alta en Android desde hace unas semanas. Por tanto de esta forma es de esperar que Apple introduzca cambios importantes en los sensores de la cámara del iPhone 14, y no solo aumente el tamaño de estos, sino que esto propiciará contar con píxeles más grandes, que a su vez contarán con una mayor capacidad para retener la luz y el detalle incluso en los entornos más oscuros, que es donde peor se comportan las cámaras de fotos móviles.

Actualmente los iPhone 12 Pro cuentan con sensor principal de 12 megapíxeles, un tamaño de sensor que ha sido tendencia en el mercado de móviles hasta hace tres años. Desde entonces los sensores principales, incluso de los móviles de gama de entrada Android, han aumentado su resolución, siendo los 48 megapíxeles una cuantía bastante común en la mayoría de móviles. Tras haberse alcanzado techo de resolución con los sensores de 108 megapíxeles, ahora fabricantes como Samsung o Xiaomi han vuelto a reducir la resolución de estos sensores principales a los 50 megapíxeles.

Más resolución no quiere decir necesariamente más calidad y detalle, pero sí que puede utilizarse este gran tamaño para poder contar con más calidad en las fotos en entornos oscuros. Pero qué menos que un móvil como el iPhone, con el elevado precio que tiene, no nos ofrezca unas cámaras con sensores más grandes y de mayor calidad. No obstante hablamos de especulaciones, porque este modelo no debería llegar al mercado al menos hasta el mes de septiembre de 2022.