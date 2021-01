Así te va a recordar Apple que tu iPhone no ha sido reparado en un servicio oficial

Hoy mismo conocíamos que Apple vuelve a ser el principal fabricante de móviles del planeta, gracias a las importantes ventas con las que han contribuido los nuevos iPhone 12. La firma de Cupertino es una de las más celosas con la integridad de sus teléfonos, y no solo por el exclusivo sistema operativo con el que cuentan sus teléfonos, sino también porque la empresa siempre ha defendido que sus móviles cuenten con componentes originales, para evitar en la medida de lo posible las reparaciones no oficiales con repuestos que no sean suministrados por la propia marca. Ahora hemos conocido un nuevo detalle que pone de manifiesto el celo de Apple en estos casos, y tiene que ver con la cámara de fotos del terminal.

Apple te advertirá de que la cámara que has reparado no es original

Como es lógico, cuando nuestro iPhone se rompe fuera de garantía, nos toca correr con todos los gastos de esa reparación. Y como es lógico, el coste de hacerlo en una Apple Store es muy superior a hacerlo en una tienda de electrónica de tu barrio, eso es evidente. Apple siempre ha perseguido el reemplazo de repuestos no genuinos, ya que, aunque puedan ser más baratos, podrían reducir el rendimiento del teléfono y no ofrecer los mismos resultados que en el caso de hacer una reparación oficial, y también pueden inducir a engaños a los usuarios. Pues bien, ahora los usuarios que cuenten con las últimas versiones de iOS y hayan reparado la cámara del terminal en un servicio no oficial, van a ver un nuevo mensaje cuando entren en los ajustes del terminal.

Este mensaje está comenzando a aparecer en los iPhone y en los iPad con iOS 14 e iOS 14.4 respectivamente, y nos dice lo siguiente:

No se puede verificar que este iPhone tiene una cámara de Apple genuina.

cuando compruebe que el repuesto que se ha colocado en el terminal no es genuino. Esto ya lo hemos visto otras veces con diferentes partes del teléfono, como por ejemplo la batería.

El mensaje que mostrará el iPhone o el iPad | Apple

¿Qué puede ocurrir al instalar una cámara no oficial?

En esta ocasión el mensaje se centra en la cámara, y además en su página de soporte Apple nos recuerda cuáles las consecuencias que podría sufrir nuestro iPhone en el caso de que le instalemos una cámara no genuina.

Las imágenes no son todo lo nítidas que podrían ser al no enfocar correctamente

El modo retrato no enfoca bien al sujeto o lo hace parcialmente

Las aplicaciones de cámara de terceros se quedan congeladas o se cierran de forma inesperada

La vista previa en tiempo real de la cámara en apps de terceros puede mostrarse de color completamente blanco o congelada

Presuntamente estos problemas pueden surgir al instalar una cámara que no es genuina, y que por tanto no ha sido optimizada para que pueda hacer uso de todas sus capacidades con la ayuda de las apps nativas de Apple. Como suele decirse, lo barato sale caro, y en este caso si tienes problemas con un iPhone deberías resolverlos por los cauces oficiales. Y recuerda, que antes de comprar un móvil siempre hay que tener en cuenta el coste de su mantenimiento, que en un iPhone no va a ser barato precisamente.