Así puedes desbloquear tu Xiaomi como por arte de magia

Son muchos los ajustes que incluye la capa de personalización de Xiaomi, pero os vamos a hablar de ajuste que hace que la pantalla de nuestro móvil despierte por arte de magia. Con un doble toque de pantalla accedemos a la pantalla de bloqueo sin necesidad de tocar ningún botón.

Es así de fácil

Hace unos días os contamos cómo activar la pantalla de tu Xiaomi con solo levantar el móvil de la mesa. Este ajuste se encuentra en el mismo menú y aunque su resultado es el mismo la forma de ejecutarlo es completamente distinto.

Accederemos a través de los ajustes del teléfono desde el cajón de aplicaciones .

. Entre las opciones encontramos “ Bloqueo de pantalla” .

. Una vez entramos en el menú selecciona “pulsar dos veces para activar o apagar la pantalla”

Una vez colocamos el botón deslizante en la posición activa podemos apagar la pantalla siempre y cuando el tema predeterminado el tema clásico están establecidos.

podemos apagar la pantalla siempre y cuando el tema predeterminado el tema clásico están establecidos. Desbloquearla es mucho más sencillo, dos toquecitos con el dedo sobre la pantalla apagada y conseguimos encenderla.

Activando doble pulsación de pantalla | TecnoXplora

Esto es muy útil si tenemos el móvil sobre la mesa y no podemos o no queremos levantarlo, con dos toquecitos podemos revisar si tenemos notificaciones recientes. Activar la pantalla no implica que desbloqueemos el móvil ni que tengamos acceso al contenido de las notificaciones, sino que sólo podemos encender la pantalla y comprobar si hay novedades. O también si lo preferimos ver la hora, pues muchos usuarios utilizan el móvil en lugar de llevar un reloj de pulsera. El mismo proceso lo haremos a la inversa, si se ha activado la pantalla al recibir una notificación y queremos apagarla, del mismo modo, realizando una doble pulsación sobre esta se apagará.

Un ajuste que evita tener que colocar el dedo en el botón de encendido o sobre el lector de huellas y que nos puede sacar de más de un apuro sobre todo si el botón de encendido deja de funcionar o no podemos usar las manos, en muchas ocasiones puede ocurrir que llevemos las manos sucias y no sea muy conveniente cogerlo. De esta forma dos toques sutiles sobre la pantalla bastarán para que podemos encenderla.

Como ya hemos explicado, esto no implica que cualquier persona que pulse dos veces nuestra pantalla tenga acceso a la información que contiene, ni siquiera que pueda leer el contenido de los mensajes y notificaciones siempre y cuando tengamos activa la opción de que se muestren en la pantalla de bloqueo. Cosa que es posible activando otra de las opciones disponibles en el mismo menú. Para desbloquear el dispositivo tendremos que utilizar el método que hemos configurado para desbloquearlo antes, ya sea a través de un patrón que dibujaremos en la pantalla, introduciendo un Pin o a través del reconocimiento biométrico, ya sea con la huella dactilar o el reconocimiento facial. Sistemas que garantizan al máximo la seguridad y privacidad del contenido de nuestro teléfono móvil.