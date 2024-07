Apple revolucionará la batería del iPhone 16 Pro: más capacidad, autonomía y resistencia

Hace unos días ya conocimos algunos detalles sobre lo que Apple estaba preparando de cara a su nueva generación de iPhone en lo que a la mejora de la reparabilidad de estos se refería. Una de las principales novedades que plantean los de Cupertino es que sus teléfonos sean más sencillos de reparar que nunca, y eso pasa porque sea más fácil cambiar una batería por otra. Para ello Apple tendrá que introducir importantes cambios en la estructura de la batería, de todo lo que la rodea en el teléfono, y de paso parece que va a cambiar de arriba abajo la propia estructura de estas baterías, para ofrecer un mejor rendimiento.

Mismo tamaño, pero más capacidad

Es el resumen de lo que hoy ha anticipado Ming-Chi Kuo, uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple, como ocurre con Mark Gurman, y que suele ser muy certero en sus predicciones. Las últimas que acaba de publicar en sus redes son bastante claras respecto del futuro de las baterías de los iPhone 16 Pro. Y es que por un lado el fabricante va a adoptar una carcasa de acero inoxidable para la batería del teléfono, que además va a tener una importante mejora en su capacidad.

Y es que, gracias a esa nueva tecnología de acero inoxidable, será posible contar con celdas que tengan entre un 5 y un 10 por ciento de capacidad mayor respecto de las baterías actuales. No es un aumento espectacular, pero sí que podría considerarse así si tenemos en cuenta que el tamaño de la batería no se va a ver alterado, por lo que la mejora va a ser evidente en este caso. Y esto no lo haría Apple porque ahora se le haya pasado mejorar la batería.

Sino que se ve de alguna manera obligada a hacerlo una vez más, por parte de la Unión Europea. Y es que los reguladores han exigido a todos los fabricantes de smartphones que faciliten el reemplazo de la batería, para que no sea algo prácticamente imposible de reparar si no es en un servicio oficial. En otras palabras, que la tecnología de batería permita un reemplazo por parte del propio cliente, para así poder aumentar la vida útil de su dispositivo, entre otras cosas.

Y de paso, al cumplir con esta normativa, Apple ha decidido cambiar por completo la estructura, sustituyendo el aluminio por una carcasa de acero inoxidable. Esto de alguna manera, aunque reducirá la capacidad para disipar el calor por parte del teléfono en su batería, aumentará la resistencia a la corrosión, y mantendrá mejor protegida a la batería de elementos adversos. Y de paso si además con ellos se aumenta la capacidad de la batería, podremos anticipar que el iPhone 16 Pro será un móvil con una autonomía más amplia respecto de su predecesor. Ya que no solo habrá que contar con la mayor capacidad, sino también con una mayor eficiencia por parte del procesador, que gastará menos energía para hacer las mismas tareas.