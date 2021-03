Apple recortará la calidad de algunos componentes de sus iPhone 13, ¿cuáles?

Face ID se ha demostrado un gran sistema de reconocimiento facial, que ha permitido a los iPhone desde 2017 ser un pelín más seguros y sencillos de utilizar. Eso sí, por culpa de la pandemia, se han convertido en un obstáculo porque a la hora de usar mascarilla no hay manera de desbloquear el terminal. Lo que ha llevado a los de Cupertino a tener que buscar alternativas como usar el Apple Watch de llave de paso, o reinstalar en futuros modelos algún tipo de Touch ID más sencillo.

Sea como fuere, de lo que no hay duda es de que Apple no va a modificar sus planes y Face ID forma parte natural de todo el ecosistema por lo que solo podemos esperar que de cara a futuras actualizaciones, lo hagan cada vez más rápido, seguro y eficiente. Aunque según uno de los analistas expertos en temas de la empresa de la manzana, Ming-Chu Kuo, lo que llegará con los próximo iPhone 13 no indica precisamente que las calidades vayan a ser mejores que las actuales. ¿Por qué?

Cambios en los componentes de Face ID para 2021

Ese es, más o menos, el resumen de lo que ocurrirá en septiembre de este año cuando aterricen en las tiendas los nuevos dispositivos, que los elementos que forman parte de Face ID van a ver disminuida (en teoría) su calidad de fabricación, pasando del vidrio que utilizan actualmente (y desde 2017) al plástico en la parte de la cubierta que protege todo el conjunto. Una decisión que podemos considerar, cuando menos, como controvertida, y que está por ver si busca un mejor funcionamiento o, simplemente, una rebaja en los costes de producción.

El primer cliente de la Apple Store en la Puerta del Sol | EFE

Las mismas fuentes avisan de que, muy posiblemente, esta decisión se deba, no solo a una cuestión de diferencias de coste entre un material y otro, sino también a cuestiones que tienen que ver con la durabilidad de la pieza, que dejaría de agrietarse como ha ocurrido en el pasado. Para conseguirlo es necesario un fuerte impacto, pero tal vez por eso la llegada del plástico sería capaz de reducir a cero ese riesgo de manera permanente.

Hay que recordar cómo, en las últimas semanas, Apple ya ha dado pistas de un cambio en las opciones de soportes a la hora de reparar o sustituir ciertos componentes de sus iPhone, lo que le habría llevado a tomar decisiones de fabricación para acompasar esos cambios en la política de devoluciones que llevaban a los de Cupertino a reemplazar terminales enteros ante la imposibilidad de arreglar, de forma separada, algunos elementos.

Ming-Chi Kuo no solo ha avisado de potenciales cambios en Face ID, sino también de las cámaras, que podrían ver la llegada de una lente ultra gran angular mucho mejor, así como un teleobjetivo más completo que permita hacer zoom óptico de una manera mucho más interesante. Por si no fueran pocas las noticias, la cámara para selfies también podría cambiar con los iPhone 13, por lo que podrían anunciar el final del notch por un agujero al estilo del que tienen muchos smartphones con Android.