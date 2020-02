Apple es de las empresas que presumen de un mejor servicio de atención al cliente y prueba de ello es que, desde hace décadas, funciona como un reloj suizo: es rápido, efectivo, y no pone ningún problema a sus clientes a la hora de arreglar lo que necesiten... mientras el dispositivo que tengan que reparar se encuentre dentro del periodo de garantía.

En los últimos años, con la proliferación de tiendas físicas en España, han sido muchos los usuarios que han decidido concretar citas en las Genius Bar de los norteamericanos para arreglar esos problemas de pantalla, batería, software o lo que fuera, de la manera más rápida posible. Aunque según señalan desde MacRumors, parece haberse unido una nueva modalidad que no es ni la de acercarnos a un establecimiento oficial, o autorizado, ni esperar a la caja para enviar nuestro smartphone, tablet u ordenador de Apple a Holanda (que es el destino más cercano que nos toca aquí en España).

Reparaciones sin salir de casa

Efectivamente, en EE.UU. Apple ha comenzado a ofrecer un nuevo servicio de atención al cliente que lleva al especialista de Apple a nuestra casa (u oficina), de tal forma que no tendremos que desplazarnos ni hacer nada. El técnico llamará a la puerta, le abrimos y se pone manos a la obra a solucionar eso que nos haya ocurrido.

Reparación oficial de un iPhone. | Apple

Decir que este servicio de Apple no está presente en todos los países y territorios donde tiene presencia, y que de momento solo se ofrece en seis ciudades de los EE.UU.: San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y Dallas. E incluso dentro de sus áreas metropolitanas, los usuarios dependerán de tener cobertura si el especialista autorizado puede acercarse o no. Precisamente, para esta primera prueba piloto, los de Cupertino están confiando en la empresa Go Tech Services, por lo que tiene toda la pinta de que no es un servicio first party, sino cedido a un tercero.

Al fin y al cabo la figura del distribuidor o servicio técnico autorizado es muy, muy antigua dentro del ecosistema Apple, con empresas que trabajan alrededor de los dispositivos de los norteamericanos con todas las garantías de conseguir una reparación satisfactoria. Es más, de elegir esta opción de ser atendidos en casa, y aunque nuestro dispositivo se encuentre dentro del periodo de garantía, no quita para que el experto que venga a vernos a casa nos realice un cargo de algún tipo por los servicios prestados. En la información que se puede ver en la web oficial de Apple, así se detalla: se puede cobrar una "tarifa de visita in situ".

Esta nueva opción supone un primer paso por llevar uno de sus servicios técnicos de reparación más exclusivos a todos los usuarios de iPhone, iPad, Mac, etc. Hay que recordar que ya existía una alternativa parecida de soporte a domicilio dentro de su AppleCare for Enterprise, destinado a ofrecer ayuda y soluciones inmediatas tanto a empresas como a organismos y organizaciones cuyos empleados suman miles de dispositivos. Veremos, de todas formas, en qué momento llega a España.