Apple podría presentar tres nuevos iPhone el 12 de septiembre

Aún no es oficial, pero por descarte la fecha de la próxima keynote de Apple es probable que sea el 12 de septiembre, según desveló hace unos días Macrumors.

A lo largo de estos meses, poco a poco, con más o menos credibilidad, han salido las también posibles especificaciones del iPhone 8 o iPhone X (nombre asignado debido al décimo aniversario del primero iPhone) que vendrá.

La última ha sido la de The New York Times, que asegura que Tim Cook presentará para Apple no dos sino tres teléfonos: dos que serán la leve evolución natural de un año a otro del iPhone 7 y un tercero que será la bestia más cara de la marca de la manzana.

No en vano NYT asegura que este nuevo iPhone 8 Plus (o como se llame) podría asentarse en la barrera de los 999 dólares, es decir más de un 40% más caro que el modelo actual más alto de su gama. Habrá que esperar para comprobar cuántos cientos de euros más –o no- se separará su precio de los 1.200 euros en España.

Así, si la fecha definitiva y oficial fuera el 12 de septiembre, todo apunta a que Apple lanzará tres nuevos iPhone. Dos nuevos rediseñados y otro de alta gama -o Plus-, como en los últimos años, casi sin bordes, hacia la búsqueda de la pantalla infinita que tienen otros rivales como Samsung.

Entre los detalles que se han mencionado estos meses, la nueva generación tendría también una pantalla de mayor resolución, la supresión del botón de inicio, un sensor láser o doble cámara.

No se descarta también la carga inalámbrica, esto último por ese afán de Apple de un terminal sin cables, una vez que optó por los AirPods al matar al jack de 3,5 mm.