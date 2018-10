Apple patenta un iPhone que se pliega como un libro

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de estos años, Apple ha presentado una nueva patente que acerca un poco más la posibilidad de que veamos en un corto periodo de tiempo un iPhone con la pantalla plegable, como si se tratara de un libro.

Las especulaciones que el prestigioso analista Merrill Lynch predijo el año pasado parece que están más cerca de hacerse realidad: “un teléfono plegable que podría utilizarse también como tableta”, dijo en su momento, y esto entronca directamente con lo nuevo que ha registrado la compañía de Cupertino.

En las imágenes de la nueva patente se puede ver, en la figura 11, el sistema que estaría pensando Apple para que la pantalla pudiera plegarse. Sería una especie de bisagra que convertiría la pantalla del tamaño de un teléfono móvil al tamaño de una tableta. Un sistema inspirado en el lomo de los libros, el mismo sistema que se utiliza para abrir o cerrar uno de ellos.

Patente Apple | uspto

Lo que no queda claro en esta patente es si cuando el móvil estuviera plegado también tendría una pantalla útil para el usuario y que, al desplegarlo, tuviera el doble de tamaño de pantalla. Resultaría absurdo, en los tiempos actuales, que al estar plegado no sirviera más que para llevarlo en el bolsillo y fuera, al desplegarse, cuando tuviera alguna utilidad.

No obstante, esto únicamente es una patente de Apple, por lo que no tiene por qué hacerse realidad en un corto periodo de tiempo. No están obligados a desarrollarlo. Únicamente se guardan la opción de que, si algún otro fabricante quiere hacer lo mismo, no puedan o tengan que pagar una cantidad suculenta de dinero para las arcas de la compañía de la manzana mordida.

Por ejemplo, en junio de este año Apple también patentó un sistema por el cual, al estrujar el iPhone, este podría invocar directamente a Siri, pero no hubo rastro de ello en la presentación de los nuevos terminales de la compañía para este año. ¿Lo veremos para los siguientes?