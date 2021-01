Apple lanzará un nuevo iPhone SE Plus con pantalla más grande

Apple tiene desde marzo de 2016 un modelo de iPhone en el mercado que es que el podemos definir como el más barato de todas sus gamas. Ni siquiera el recién estrenado iPhone 12 Mini se acerca a esos rangos de precios de un iPhone SE que, aunque dentro del ecosistema de los de Cupertino es el más asequible con sus 489 euros, sigue siendo caro si lo comparamos con lo que es posible adquirir dentro del panorama Android.

Hay que recordar que esta gama de iPhone SE se actualizó el pasado mes de marzo de 2020, cuatro años después del primer modelo, por lo que resultaban muy extraños todos los rumores surgidos alrededor de los de Cupertino y que indicaban la posible llegada de un nuevo terminal. Y los datos que hay disponibles ahora mismo son, al margen de poco clarificadores, un pelín desconcertantes y contradictorios.

¿Una renovación de la gama o un nuevo modelo?

Todo surgió a partir de las informaciones aparecidas en redes sociales en las que se especulaba con la llegada este mismo año de un iPhone SE Plus, es decir, un teléfono más grande que el actual que está a la venta. Eso nos hacía presagiar que Apple recuperaba la vieja idea estrenada con los iPhone 6 de 2014, de contar con dos modelo con pantallas de diferentes pulgadas. Lo que en su día conocimos como modelos estándar y "Plus" (y no "Max" como ahora).

Si damos por bueno ese rumor, estaríamos hablando de un móvil con una pantalla más grande que la del iPhone SE de 2020, con panel IPS de 6,1 pulgadas y, muy importante, botón Home en el frontal con lector de huellas. El famoso Touch ID que ahora los californianos han llegado a instalar en sus MacBook e incluso en los iPad Air, dentro del botón de bloqueo.

iPhone SE Plus - Display: 6.1" (IPS) - Chip: Apple A14 (A13) Bionic - Camera: Main: 12Mp (iSight), Sefie 7Mp (FaceTime HD) - Features: 6 Portrait Light effect / OIS / Smart HDR 3 / IP67 / Color (Black / Red / White?) - Security: TouchID in Home Button - Price: ≈499$ / ≈589€ pic.twitter.com/wQkz19QYoL — Apple Lab (@aaple_lab) January 19, 2021

Ahora bien, un iPhone SE Plus con botón Home es coger el iPhone SE de 2020 y hacerlo más grande, sin demasiados cambios, pero en la misma publicación en Twitter podía verse (lo tenéis justo encima) una especie de diseño de concepto que nos muestra un terminal con las mismas formas estrenadas por los móviles de Apple en 2017, gracias al iPhone X.

Un iPhone SE Plus con botón Home es prácticamente incompatible con un diseño actualizado de frontal todo pantalla y notch, pero sin Face ID, ya que no habría hueco ni lugar para un lector de huellas. Salvo que Apple se aplique y lo instale en el botón de bloqueo, a imagen y semejanza de los iPad Air que puso a la venta hace unos pocos meses.

Sin duda, nos quedamos con la idea de que tendremos un nuevo iPhone SE Plus este año, pero falta por confirmarse exactamente si ese chip A14, las cámaras de 12 y 7MP con estabilizador óptico de imagen, así como su resistencia a los líquidos gracias a la certificación IP67 estarán dentro de un smartphone con cuerpo de iPhone 8 o de iPhone X. Ahí está la duda.