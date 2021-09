Apple anuncia el evento donde presentará los iPhone 13, ¿qué podemos esperar?

Y por fin llegó el momento más esperado, o al menos el que más expectación va a levantar antes de la propia presentación. Hablamos del anuncio que acaba de hacer Apple, de su nueva keynote en California, donde presentará con casi toda probabilidad los nuevos iPhone 13 y otros dispositivos. Lo ha hecho oficial la firma de Cupertino, que como es habitual, anuncia sus keynotes justo con una semana de antelación. Por eso muchos estábamos esperando esta tarde para conocer el anuncio de Apple, que no se ha hecho esperar, y que llega puntual, a diferencia del pasado año, en el que tuvimos que esperar un mes para poder conocer los nuevos dispositivos de la marca.

Dentro de una semana

Como era de esperar, Apple ha anunciado la keynote para el próximo 14 de septiembre, el martes de la semana que viene, fecha en la que normalmente viene presentando Apple sus nuevos teléfonos. El año pasado esta fecha se retrasó hasta el mes de octubre, pero en esta ocasión la marca ha vuelto a la normalidad después de superar los problemas que había generado la pandemia a nivel de suministros, que en este caso se podrían extender a los Apple Watch Series 7.

Imagen de la invitación virtual al evento | Evento

Un evento que se celebrará en el flamante Apple Park, pero que se solo se podrá ver online, como es norma desde que nos azota la pandemia de COVID-19. Será a las 10h am de la hora del pacífico, las 19h de España, las 18h en las Islas Canarias. Una keynote en la que conoceremos lo último de Apple, con especial atención a los nuevos iPhone 13.

¿Qué podemos esperar de esta keynote?

No cabe duda de que la estrella de la presentación va a ser los iPhone 13, que este año volverán a ser cuatro. Los iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. Unos teléfonos que llegarán con muchas novedades en la pantalla y el rendimiento, aunque seguramente no todas las que nos gustaría haber conocido, desde luego no se espera una revolución en la gama de móviles de los de Cupertino. Pero puede que conozcamos otros dispositivos notables de la firma californiana. Empezando por los nuevos Apple Watch Series 7, la nueva generación de sus relojes inteligentes que contaría con una pantalla mucho más grande. Esta sería la responsable del retraso de estos relojes a la hora de ponerse a la venta, podrían estrenarse en la keynote, pero ser lanzados a las tiendas más tarde.

Otro de los dispositivos que suenan con fuerza son una nueva generación de los AirPods, hablamos del modelo estándar, el que dio comienzo a la fiebre por los auriculares TWS. Un modelo que podría estrenar un diseño mucho más parecido al de los AirPods Pro. Por último, no hay que descartar la presentación en esta misma keynote del nuevo iPad Mini. Este llegaría con muchas novedades, ya que heredaría un diseño completamente nuevo, con una pantalla más grande, bordes más delgados, Touch ID lateral y en definitiva todas las novedades que estrenaba el pasado año el iPad Air de 2020.