Un vídeo muestra el aspecto del iPad Mini a través de uno de sus moldes

Tras las actualizaciones de los iPad Air y los nuevos iPad Pro, hay mucha expectación por conocer qué es lo que nos va a ofrecer Apple con la nueva generación de sus Air. Y es que los rumores que hemos conocido a lo largo de estos meses respecto de esta tableta han disparado las expectativas a su alrededor. Así por lo menos es lo que percibimos de las diferentes informaciones sobre este modelo que hemos ido conociendo. Y ahora hemos podido ver una nueva filtración que nos muestra el diseño de esta tableta, o más bien sus dimensiones externas, gracias a un vídeo en el que se muestra uno de sus moldes, esos que seguramente se utilizarán para crear carcasas para esta tableta.

Un aspecto que nos es familiar

Eso es lo que percibimos cuando vemos este vídeo que se ha filtrado ahora. En él podemos ver el modelo del iPad Mini creado completamente en metal. Este básicamente es un esbozo de las líneas genéricas con las que cuenta esta tableta, y nos da una idea de lo que podemos esperar. Y es que además de las proporciones reales, que además concuerdan con lo que podríamos esperar del nuevo Mini, podemos apreciar algunas marcas en los moldes que nos anticipan diferentes características.

Empezando por es diseño afilado y recto tanto en sus bordes como en su parte posterior. Esto es algo que coincide con todo lo que hemos conocido este tiempo, ya que se apunta a que este nuevo modelo tendrá un diseño bastante similar al del iPad Air presentado el pasado año. Además, podemos comprobar en la parte trasera no solo el logotipo de la manzana, sino también la cámara de fotos sencilla en la esquina superior. Esta es bastante parecida también al del modelo Air. En la parte delantera, aunque no se aprecia demasiado, también se pueden ver los bordes de la pantalla, que como se había especulado, no son precisamente muy gruesos, y son bastante más delgados que lso del modelo anterior.

Y es que se espera que desaparezca el Touch ID tradicional, el que se ubica en la parte inferior de la pantalla, y este se integre en el botón de encendido que se encuentra en la parte superior, junto a los botones de volumen. De esta manera al contar con el lector de huellas integrado en el botón de encendido, se gana espacio en la pantalla para contar con mayor superficie sin hacer más grande la tableta, solo reduciendo esos bordes. Como es lógico estos contenidos hay que tomárselos con mucha cautela, ya que no hay constancia alguna de que estas sean las características definitivas. De todas maneras lo que vemos en este vídeo coincide por completo con todo lo que se ha filtrado hasta ahora sobre la tableta.

Es muy posible que esta tableta se estrene en una keynote independiente allá por el mes de octubre, prácticamente un mes después de que se haya presentado en sociedad el nuevo iPhone 13, que esperamos para más o menos dentro de dos semanas.