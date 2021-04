Aparece un vídeo con el aspecto que tendrán los futuros iPhone 13 y su nuevo 'notch'

Prácticamente desde el lanzamiento de los nuevos iPhone 12 Mini y iPhone 12 Pro Max, hemos venido conociendo detalles de cómo serán los nuevos smartphones que preparan los de Cupertino y, de forma recurrente, el notch ha vuelto a protagonizar una buena parte de esas informaciones que los analistas especializados en la casa ponen en circulación cada pocos días.

El notch es un pequeño espacio que esconde los sensores que hacen funcionar el famoso Face ID, además de contener la cámara frontal de los selfies, o el sistema que apaga la pantalla cuando acercamos la oreja para escuchar una conversación a través del pequeño altavoz, también alojado allí. Lleva presente de 2017, con el estreno del iPhone X y todo parece indicar que este año vamos a vivir cambios.

No desaparecerá, pero será más discreto

Como os decimos, es un rumor recurrente decir que el notch de los iPhone va a menguar su tamaño e incluso desaparecer, pero a diferencia de otros años, parece que 2021 sí será el elegido por Apple para llevar a cabo este pequeño restyling. La primera evidencia no llegó a través de la boca de un analista, sino de unas fotografías filtradas con varios paneles de los frontales de estos dispositivos donde esa ceja aparecía mucho más estrecha.

Ha sido a partir de esa información de las imágenes filtradas que algunos usuarios se han lanzado a fabricar sus propios mockups 3D para hacernos una idea de cómo quedarán, cosa que podéis ver justo en el vídeo que tenéis debajo, donde recrean el aspecto que podría tener uno de los iPhone Pro que se venderán después del verano.

Aunque el acabado de la unidad no es el mejor, sí que nos sirve para conocer exactamente las dimensiones que tendrá respecto de las generaciones anteriores. Si miramos cualquier iPhone 12, 11 o X y XS actual comprobaremos que el nuevo notch no es solo mas estrecho, sino que ocupa menos espacio de alto por lo que es todavía más discreto y no oculta tanta porción de la pantalla como hasta ahora.

Recordad que aunque la competencia de Android ya dejó atrás la idea de utilizar un notch y opta por los efectos gota de agua, en el caso de Apple su eliminación no es tan sencilla por las razones que os dábamos anteriormente, de la cantidad de sensores que se acumulan en su interior. Sobre todo en el caso de Face ID, que fue la gran apuesta de los de Cupertino para jubilar el viejo Touch ID, y que con la llegada de la pandemia ha convertido en inservible. Sobre todo cuando llevamos la mascarilla puesta por la calle. De ahí que, otro de los rumores más insistentes hablen del aterrizaje de un sensor de huellas bajo la pantalla de los futuros iPhone 13.

Por cierto, en las últimas horas ha vuelto a cobrar fuerza la idea de que Apple podría enfrentarse este año a otro retraso en el lanzamiento de sus nuevos iPhone toda vez que la carestía de chips en el mercado está llevando a muchas empresas a replantearse su estrategia de cara a los próximos meses. ¿Otra vez entre octubre y noviembre? Veremos...