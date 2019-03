Android ha espiado tu ubicación aunque tú no quisieras ni encendieras el GPS

Tu teléfono espía constantemente tu ubicación, aunque eso es algo que no sorprende y hasta se acepta de buen grado. Pero lo que no se esperaba es que, cuando se le dice que deje de rastrear por un tiempo, siga haciéndolo.

En muchos casos este 'doble espionaje' (el real y el encubierto) ha sido real, según una investigación de 'Quartz'. Al menos en el último año, a partir de 2017, los teléfonos con Android han estado registrando las direcciones de las redes wifi cercanas y enviándoselas a Google.

Esto ha sucedido independiente de la configuración de la ubicación e incluso si tenías desactivado el GPS y la conexión wifi, y supone no sólo una intromisión no deseada, sino que podría ser un peligro en caso de que un intruso accediera al terminal.

Sin embargo, los de Mountain View niegan la mayor. El gigante tecnológico afirma que a finales de este mes cesará esta recolección, pero puntualizan que esta información que identifica las redes mediante unos ID nunca se ha utilizado y que se descartaba conforme se recibía en sus servidores.

También descartan que un hacker pudiera acceder a esos datos tan valiosos porque afirman que ellos no han almacenado la información y que sólo la querían los datos “para acelerar la entrega de mensajes”. No obstante, el medio que ha informado del asunto sostiene que aunque los datos hayan sido enviados de forma encriptada, podrían mandarse potencialmente a un tercero con un teléfono infectado por un virus, ya que cada dispositivo tiene una dirección MAC -una identificación única-.

Preocupación por la falta de transparencia

No queda muy claro cómo tener la dirección física mejora la entrega de los mensajes, pero sí que, aunque la ubicación de una red wifi no sea exacta, se puede establecer una estimación aproximada uniendo los datos de varias que estén cerca.

Esta revelación también deja tocada la sensación de seguridad del sistema, ya que se trataría así de un servicio que no se puede desactivar, ya que no da al usuario la posibilidad de lo que le ofrece: cancelar plenamente el seguimiento basado en la ubicación.

La política de privacidad de Google que habla del tema no indica si recopila datos de dispositivos cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados. La compañía defiende que el sistema que controla notificaciones y mensajes no tiene nada que ver con los servicios de ubicación, pero lo extraño es que en ningún lugar se pregunta por esto al usuario aunque Google afirme que no usa los datos en su propio beneficio...