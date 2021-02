Android 12 resolverá uno de los grandes inconvenientes de usar el móvil en la cama

Hemos escuchado por activa y por pasiva que utilizar el móvil o cualquier otro dispositivo similar en la cama antes de acostarnos es de las peores cosas que podemos hacer. No son pocos los estudios que avalan que una exposición prolongada a estos dispositivos antes de irse a dormir puede alterar de manera notable nuestra calidad de sueño durante el resto de la noche, y a la larga derivar en problemas más serios. Pero a pesar de ello no somos pocos los que seguimos utilizando pantallas como las del móvil antes de dormir. Y cuando lo hacemos hay un aspecto especialmente molesto de este uso en la cama, y es la rotación de la pantalla.

¿Cómo se va a resolver?

Android 12 es la nueva versión de Android que ya está cerca de llegar al mercado, de hecho es de esperar que en el mes de mayo se conozca oficialmente, y que durante el verano comience a liberarse en diferentes teléfonos. Mientras tanto vamos conociendo nuevas funcionalidades con las que contaría este sistema operativo. Y una de las más curiosas la hemos conocido esta semana gracias a 9to5Google, un medio especializado en el ecosistema de Google. Según esta publicación Android 12 mejoraría un aspecto clave del uso del teléfono en la cama.

Un smartphone en la cama | Photo by Doğukan Şahin on Unsplash

Y es que cuando estamos tumbados sobre ella, y acercamos el teléfono a la cara, el terminal gira su pantalla de tal manera que nunca está derecha para favorecer la visualización. Esto es así porque el sensor de movimiento da la orden de girar la pantalla cuando detecta un movimiento e inclinación anormal en el teléfono. Por lo que cuando este se inclina para poder colocarlo delante de la cara la pantalla suele mostrarse tumbada, y cuando intentamos enderezar la imagen nos ocurre exactamente lo contrario, que se transforma en el otro formato.

Pues bien, Google ya prueba una función en los Google Pixel, sus móviles de gama media y alta, un nuevo modo para poder utilizar el teléfono cuando estamos tumbados. Esto será posible porque Google utilizará la cámara frontal del teléfono para determinar la posición del usuario. De tal manera que la inclinación de la pantalla se ajusta al rostro del usuario, y no a la inclinación de este respecto del suelo. Ya que en esos casos no puede tenerse en cuenta la orientación de la pantalla correcta.

De esta manera aunque estemos tumbados en la cama, al detectar la orientación de nuestro rostro, se mostrará siempre en la orientación correcta. Sin duda es una manera bastante lógica de controlar la inclinación de la pantalla que se basa más en el uso real que hacemos del teléfono que en el teórico, que no siempre coinciden. Aun así os recordamos que no es algo recomendable utilizar el móvil antes de dormir, ya que la luz de la pantalla puede alterar nuestro ritmo circadiano hasta el punto de aumentar la fatiga durante el día por no haber descansado bien. Una función que en principio llegaría a los móviles Pixel de Google, pero que es de esperar que se extienda a todos los demás una vez se consolide Android 12.