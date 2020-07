Hablar de un móvil barato ya no es sinónimo de hacerlo de un móvil malo, nada más lejos de la realidad que esa afirmación. El 90% de los usuarios tendríamos suficiente con un móvil como el que estrena ahora Alcatel, que nos ofrece todo lo necesario para no tener que echar nada en falta y con un precio que roza los 100 euros. Desde luego no vamos a encontrar un dispositivo con una mejor relación de prestaciones y precio que el de este nuevo Alcatel 1SE 2020, un teléfono que destaca por contar con mejor cámara y batería de su segmento, el de los móviles económicos.

Precio y disponibilidad

Este nuevo teléfono llega a España en dos versiones diferentes, una con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno que tiene un precio de solo 109,99 euros, mientras que la versión con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno tiene un coste de 129,99 euros, un precio muy bajo si tenemos en cuenta todo lo que ofrece en su ficha técnica. Este teléfono llega a nuestro país en dos colores, Power Gray y Agate Green. Se pone a la venta este mismo mes de julio.

Alcatel 1SE 2020 | Alcatel

Características del Alcatel 1SE 2020

Este es un teléfono que no solo destaca por su precio, sino que fijándonos en este nos damos cuenta de que no parece que cueste tan poco, partiendo de su diseño. Este se basa en un frontal todo pantalla que integra una pantalla de 6.22 pulgadas con resolución HD+ sin bordes y un notch en forma de gota de agua. Un teléfono que además cuenta con unos excelentes acabados, como demuestra la textura de su parte trasera y que rodea a la cámara de fotos. Por tanto es un teléfono que ya desde el exterior da la sensación de ser un terminal más caro.

Alcatel 1SE 2020 | Alcatel

El procesador con el que cuenta es de ocho núcleos y nos ofrece suficiente potencia para hacer cualquier tarea a lo largo del día sin problema alguno. Las versiones de almacenamiento que hemos conocido se pueden ampliar gracias a una ranura de tarjetas microSD. La cámara trasera tiene tres sensores y está asistida por inteligencia artificial. Estas tres cámaras ofrecen tres sensores de 13 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles para hacer mejores retratos. Delante la cámara de fotos para hacer selfies y que está dentro del notch en forma de gota de agua nos ofrece un sensor de 5 megapíxeles.

La batería es otro de los aspectos destacados, porque tiene una gran capacidad de 4000mAh, que nos puede ofrecer más de un día de autonomía con una sola carga sin problemas. Un terminal que además cuenta con un botón físico dedicado para abrir el asistente de Google, así como un lector de huellas en la parte trasera. También viene con radio FM, así como bluetooth y Wifi b/g/n. El software con el que cuenta es Android 10, sus dimensiones son de 159.16 x 75.2 x 8.65mm y pesa 175 gramos.