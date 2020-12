La actualización de Android 11 del Xiaomi Mi A3 está bloqueando algunos teléfonos, ¿qué ocurre?

No existe proceso más crítico y peligroso en un smartphone que el instante en el que se pone a actualizar su sistema operativo, ya que se trata de un trabajo que toca directamente esa parte del almacenamiento que no puede alterarse por medios normales y que habitualmente es de solo lectura. Por lo que un fallo en la instalación, en la versión o en lo que sea puede dejarnos el móvil convertido en un ladrillo. Lo que normalmente se llama brickeado.

Y eso es lo que parece que está ocurriendo con los Xiaomi Mi A3 que están empezando a recibir la actualización de Android 11, que algunos usuarios hablan de que tras concluir el proceso, sus móviles se convierten en un bonito pisapapeles que pueden utilizar para evitar que los folios de la mesa se los lleve el viento. Así las cosas, ¿corren peligro los usuarios que tienen ese terminal en España?

Ni se enciende ni se carga tras la actualización

Este brickeo que están reportando algunos usuarios es bastante grave porque no deja hacer nada con él una vez que concluye la actualización. Tanto esos damnificados, como algunas páginas especializadas en el desarrollo en Android, han confirmado que la versión con Android 11 deja muerto al terminal y, además, le impide llegar a cargarse, aunque lo conectemos a la corriente.

@XiaomiIndia Today received A11 update to my Mi A3 and after installing it and restarting the device, phone is completely dead. Neither it is charging nor switching on. What the hell is this? My phone is completely dead on new year eve.@XiaomiSupport @manukumarjain