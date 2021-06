YouTube: millones de enlaces a sus vídeos van a dejar de funcionar, ¿por qué?

Youtube borra el historial de tus busquedas | Thanks to Szabo Viktor for sharing their work on Unsplash. La app de vídeo de Google sigue siendo una de las más utilizadas en todo el planeta, una plataforma de plataformas en la que se han compartido miles de millones de veces enlaces a distintos vídeos. Estos enlaces normalmente pueden permanecer activos casi una eternidad si nadie hace nada con ellos. Pero parece que Google va a tomar cartas en el asunto, y no va a permitir que ciertos enlaces permanezcan mucho más tiempo activos, y por tanto haciendo que miles de vídeos en la red sigan siendo accesibles desde ellos.

Millones de vídeos no serán accesible

No hablamos de que Google vaya a borrar todos estos vídeos de sus servidores, sino que los enlaces que dan acceso a ellos, van a dejar de estar disponibles y activos. Y es que en Internet, y la tecnología en general, nada es eterno, y las reglas cambiantes invitan siempre a renovar cualquier tipo de enlace. Es este caso, Google ha anunciado que va a haber cambios en este tipo de enlaces, lo que va a afectar a un gran número de ellos en el futuro. Estamos hablando de una actualización de seguridad que Google implementó en YouTube en 2017.

La principal novedad de estos nuevos enlaces era que hacía mucho más difícil para los usuarios que dar con este tipo de vídeos si no habían sido directamente enlazados, de tal forma que estos no se listarían en los resultados de Google alegremente, como sí que ocurre con muchos otros. Por tanto ahora Google debe actualizar a estas nuevas reglas del juego a millones de vídeos alojados en sus servidores. Los de Mountain View han anunciado que a partir del 23 de julio de este años van a convertir en privados los vídeos que hayan sido cargados como no listados antes de 2017.

Esto lo que va a provocar es que muchos vídeos accesibles desde esos enlaces, ya no puedan ser visionados si no se cambian de nuevos estos enlaces por unos nuevos. Ahora bien, si tienes muchos contenidos subidos a la red y no quieres que dejen de estar accesibles, tendrás varias opciones que te ofrece Google. Por un lado podremos rellenar un formulario pulsando en este enlace, donde pediremos expresamente a Google que todos esos vídeos no listados subidos antes de 2017 mantengan el estatus actual y no pasen a ser privados, por lo que todo seguiría tal cual hasta ahora. También tenemos la posibilidad de hacer públicos de nuevo los vídeos no listados, ya sean todos, o de manera parcial. Otra opción es la de cargar de nuevo un vídeo como no listado.

Por tanto, como veis, no es una decisión tajante, sino que Google da diferentes opciones para que podamos escoger la que más se adapte a nuestra situación. Porque no es lo mismo que esto afecta a uno o dos vídeos, que a decenas, en ese caso la solución debe ser mucho más amplia, para poder llegar a más vídeos en el menor tiempo posible.