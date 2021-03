Windows 10 quiere proteger de virus a los 'drivers' de tu PC, ¿sabes cómo?

Los drivers son uno de esos elementos esenciales de Windows 10 porque son los que permiten que cualquier componente o accesorio se instale correctamente en el sistema y seamos capaces de utilizarlo tal cual lo diseñó el fabricante. Sin ellos, por mucho que conectemos una tarjeta gráfica, o un ratón, un teclado o lo que sea, no podremos exprimir al máximo todas sus posibilidades.

Precisamente por ese papel capital, los drivers son un objetivo importante para los ciberdelincuentes que buscan meter sus malware en ellos para que, cuando el usuario los descargue, puedan infectar todo el equipo en cuestión de pocos minutos. Así que hay que tener mucho cuidado con las fuentes desde donde los descargamos para evitarnos mayores sustos.

Sea como fuere, Microsoft cree que ha encontrado una manera de separar el grano de la paja, es decir, de evitar que esos drivers de terceros se mezclen con los considerados como first party, aquéllos cuya publicación y mantenimiento corren a cargo de la propietaria de Windows 10, de tal forma que no se mezclen unos con otros y, por tanto, los peligros potenciales de aquellos que han sido modificados no se extiendan con tanta facilidad.

Una carpeta específica para esos controladores

La idea que se le ha ocurrido a Microsoft es la de separar las ubicaciones de los drivers (controladores) que pertenecen a Microsoft y que podemos considerar como OEM, y los demás, los que nosotros vamos añadiendo y no son estrictamente necesarios para hacer funcionar el sistema operativo. Hasta ahora, esa ubicación ha sido siempre la misma desde versiones como la de Windows Vista donde todos estos archivos iban a parar a la más que conocida carpeta situada en "C:/Windows/System32/DriverStore". De todas formas no penséis que ahora mismo Windows 10 no toma precauciones antes de colocar un controlador allí: verifica la firma digital de cada uno de ellos e incluso certifica que se trata de los archivos originales publicados por la compañía responsable.

Looks like Microsoft wants to isolate 3rd party drivers on Desktop similarly to how they isolate them on 10X. No dedicated partition, but a folder will do. pic.twitter.com/4DatghWNas