Wangiri: así funciona el timo de la llamada perdida

Gracias a los teléfonos móviles es más fácil estar siempre conectado y disponible en cualquier momento. Pero eso no evita que no atendamos a todas las llamadas. Sobre todo, cuando la duración de estas de forma premeditada es muy escasa y no nos da tiempo a responder. Lo que provoca que nos encontremos con una llamada pérdida. Y la tendencia es devolver dicha llamada para conocer el origen de la misma. Lo que puede ser un gran error en algunos casos.

Evita la trampa de Wangiri

Los fraudes telefónicos y a través del correo electrónico están a la orden del día. Es habitual contestar a una llamada y que al otro lado no se encuentre nadie. Lo cual no supone ningún problema, colgamos y se acabó la historia. El problema viene cuando, hemos sido nosotros los que hemos devuelto la llamada a una llamada perdida, no caemos en la cuenta que puede que el número al que estemos llamando se encuentre en el extranjero o sea un número de tarificación especial y esos pocos segundos que tardamos en comprobar quien se encuentra al otro lado nos pueden salir muy caro.

Hablando por teléfono | Foto de Patty Zavala en Unsplash

Este tipo de estafa se denomina Wangiri, un término que procede del Japonés y cuya traducción viene a ser llamada y corte. El procedimiento utilizado en estos casos para que nosotros mismos, sin ser conscientes de ello colaboramos activamente en la estafa. Prevenir este tipo de fraude es de lo más sencillo, solo tenemos que prestar una especial atención al número desde el que hemos recibido la llamada y sobre todo frenar el impulso de llamar y devolver la llamada, sin previamente haber comprobado su veracidad y procedencia.

Para esta situación, debes prestar atención a los números, para determinar que es un teléfono de ámbito nacional debemos comprobar el prefijo, en el caso de nuestro país el el +34 ó 0034. Por lo que debemos observar cuidadosamente el comienzo de los números que nos llaman. Siendo los más habituales para este tipo de fraudes los prefijos de países como Albania +355, Costa de Marfil +225, Ghana +233 o Nigeria +234. Por lo que, si la llamada perdida que hemos recibido comienza por alguno de estos prefijos y otros similares no debemos, bajo ningún concepto, devolver la comunicación.

Si se trata de un número de tarificación especial aun siendo dentro de territorio nacional debemos estar atentos a los siguientes prefijos +807, +806 ó +803 entre otros. Evitar este tipo de práctica. Aunque lo más recomendable ante la duda es no devolver las llamadas a números que no se encuentren en nuestra agenda. Una buena opción es realizar la comprobación de los mismos realizando búsquedas a través del navegador para cerciorarnos de la veracidad de los números y su procedencia. Ante la duda, esperaremos a que nos vuelvan a contactar, en el caso de que se trate de una mensajería y otro servicio que hemos podido atender. Otra forma de prevenir el fraude telefónico es activar los filtros de llamadas que incluyen algunas aplicaciones de teléfono, las cuales son capaces de identificar los números y alertarnos sobre la procedencia de las llamadas