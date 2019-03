Vivaldi, el nuevo navegador del padre de Opera

“¿Otro nuevo navegador de internet al margen de Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari y Opera? Menuda locura”, habréis pensado quienes sepáis que en el mundo existen esos cinco navegadores conocidos, entre otros menos famosos, pues la mayoría de la gente conoce Internet Explorer, Firefox y Chrome, si eso. Así es la vida: casi nadie se esfuerza realmente en buscar alternativas en lo que se refiere al programa con el que se navega en internet, y eso que es algo fundamental de la experiencia.

Por eso existe Vivaldi, porque Jon von Tetzchner, CEO de Opera hasta hace bien poco y uno de los fundadores del navegador, piensa que la experiencia de navegación en internet puede mejorar mucho. Y no le falta razón, pues los estándares y los formatos de página cambian a tal velocidad en internet que es complicado que los navegadores les sigan la pista a todo: Chrome es muy pesado como consecuencia de eso e Internet Explorer es una patada en la boca porque no llega a casi nada a tiempo.

Vivaldi está en estos momentos en fase de ‘tech preview’, o lo que es lo mismo, que lo podéis bajar y probar bajo vuestro propio riesgo, pues puede fallar a menudo. Eso no significa que la experiencia usándolo no sea sorprendentemente grata y rápida, casi más que ningún otro navegador del momento. Y es normal: está construido para la actualidad y las webs llenas de fotos, vídeos y de diferentes elementos. Es inestable, eso sí, mucho, y usarlo como navegador diario ahora mismo es imposible, pero parece prometedor.

Uno de los aspectos que más me ha gustado es también el más tontorrón y minoritario: cuando entras en una web, las pestañas se ponen el color que más abunda en esta, como podéis ver en la captura de abajo de esta, vuestra web de tecnología favorita (ejem), algo que, por cierto, ya hace también el último Chrome en Android.

Este detalle de estilo no es rival, sin embargo, para mi herramienta favorita y una que uso compulsivamente siempre que un programa me lo permite: la búsqueda rápida con teclado. Usar el ratón a veces me da pereza, por lo que, si mientras escribo una noticia, puedo pulsar rápidamente CTRL+Q para hacer una búsqueda en Google, me solucionas parte de la vida. Y Vivaldi integra estos comandos para vagos en todas partes, al igual que también tiene dentro de sí un gestor de mails, otro de contactos y muchas otras cosas que, honestamente, no creo que use nadie.

¿Entonces qué diferencia realmente a Vivaldi del resto? Estéticamente, para empezar, sí parece diferente, cosa que Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer ahora mismo no pueden decir entre sí, pues cada vez tienden más a la homogenización. En lo funcional, caray, es muy rápido para usar el mismo el motor de renderizado de Chrome. Y como no tiene código con años de antigüedad que lo lastre, va muy bien. Tampoco tiene integración con muchos servicios, algo que en Chrome yo agradezco mucho, pero quizá en un futuro vaya a más en este sentido.

Viendo que Microsoft ha preferido hacer borrón y cuenta nueva con Internet Explorer para incluir su Spartan en Windows 10, quizá es el momento de empezar a optar por nuevos navegadores y salir un poco de nuestra zona de confort de Firefox y Chrome. Ambos funcionan bien, pero no todo lo bien que debería funcionar un navegador actual.

¿Podrá Vivaldi ser un rival a la altura? Opera llegó a tener cierta base de usuarios, pero jamás destacó lo suficiente y últimamente está de capa caída, por lo que casi es más probable que usurpe el puesto de éste. Yo al menos os diría que lo probéis y pongáis a prueba vuestro navegador actual, que quizá no vaya tan bien como pensábais.