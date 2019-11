Las nuevas tecnologías nos han facilitado mucho la vida, sin embargo, también son una puerta abierta a sufrir nuevas estafas. Si con la llegada del correo electrónico comenzó la estafa del Pishing donde recibías correos fraudulentos que te hacían pinchar en un enlace falso donde te engañaban haciéndote creer que entrabas en alguna cuenta oficial y al poner tus datos te los robaban. De esta forma podían acceder a contraseñas de correo electrónico, cuentas bancarias, etcétera. Ahora esta estafa se podría decir que se ha transformado y ha llegado hasta los terminales de teléfono. Hablamos del 'Vishing' pero ¿en qué consiste esta nueva estafa? Te lo contamos en el vídeo.

A la hora de navegar por Internet hay que tener especial cuidado ya que de alguna forma somos más vulnerables a ser estafados, sin embargo, tomando algunas precauciones no suele haber problemas. Las estafas más comunes que podemos encontrar por la red son por ejemplo en las compras online, antes de realizar una compra tienes que asegurarte que este e-comerce es de fiar. Deben cumplir algunos requisitos legales, si todavía tienes dudas busca opiniones, y ya no tanto dentro de la propia web sino fuera o en foros de opinión o redes sociales. Y sobre todo si finalmente te sigue dando mala espina no compres en ella.

Otra de las estafas más comunes son los alquileres de vivienda, sobre todo en vacaciones, no hay verano que los informativos nos hablen de esta estafa cada vez más común, el alquilar aparentemente un apartamento, pero que en realidad no existe. Si el precio de este es una ganga sospecha. Y como en todo busca información adicional que te asegure que ese piso existe.

Otra de las estafas más comunes es la alerta en algunas webs de que tu pc o tu teléfono se han infectado de algún tipo de virus, al pinchar en el enlace se te descarga algo y te lleva a una supuesta página que te libera del virus.

Estos son solo unos pocos ejemplos aunque existen más, como la nueva estafa de la que os hablamos en el vídeo el 'Vishing' si quieres prevenir posibles sustos innecesarios infórmate de en qué consiste este nuevo fraude.

