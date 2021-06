Trucos para mejorar la calidad del Wifi en tu casa, según Google

La conexión a Internet y las conexiones WiFi se han convertido en algo imprescindible para cualquier hogar. Son muchos los usos que hacemos de nuestras redes, controlar los elementos de un hogar digital, realizar compras, trabajar o incluso nuestros momentos de ocio también han sucumbido al uso de las nuevas tecnologías. Por lo que puede que nuestras redes se saturen y no podamos sacarles el máximo partido. A continuación, te ofrecemos una serie de recomendaciones que nos ayudan a mejorar la conexión WiFi.

Mejora la Wifi de tu casa

Las circunstancias que hemos vivido nos han obligado a pasar más tiempo en casa, no sólo hacemos más uso de nuestra red para trabajar o hacer ejercicio en casa, sino que además quien más o quien menos ha añadido nuevos dispositivos inteligentes, lo cual significa que la estamos sometiendo a una exigencia mayor, por lo que tal vez necesitemos realizar algunos ajustes para mejorar la conexión. Tal y como nos sugieren los expertos, como Pushkar Sharma, jefe de productos de conectividad de Google el cual nos ofrece unos consejos que nos ayudarán a mejorar nuestra experiencia WiFi.

Comprueba la compatibilidad del router | Foto-de-Compare-Fiber-en-Unsplash

Lo primero de todo es encontrar la mejor ubicación para el router. Si necesitas que la cobertura del WiFi llegue a todos los lugares de nuestra casa lo mejor es colocarlo siempre que sea posible en un lugar lo más centrado posible. En un espacio abierto evitando colocarlo detrás de elementos que puedan intervenir en la distribución de la señal.

Otro aspecto que solemos pasar por alto suele ser la actualización de router. Si durante periodos de tiempo de tres o cuatro años no has hecho cambios en la tarifa o en el proveedor de Internet es probable que tu router se haya quedado anticuado y no sea compatible con la Señal WiFi de 5 Ghz. Por lo que los expertos nos recomiendan revisar nuestro router y si es necesario renovarlo por uno por lo menos con un sistema 802.11ac. De este modo conseguiremos sacar el máximo rendimiento a todos nuestros dispositivos compatibles con el Wifi 5G.

Si has comprobado el tipo de router y a pesar de ser un moderno tienes problemas de conexión, el siguiente aspecto que debes revisar es la posibilidad de priorizar el uso de la red por parte de tus dispositivos Esta es una opción que muchos router modernos incluyen con la que podemos optimar el flujo de datos priorizando no sólo dispositivos sino también los servicios y actividades que realizas a diario.

El siguiente consejo es aplicable a dos aspectos muy distintos al uso que hacemos de Internet, pero que ambos están relacionados. Se trata de las contraseñas y es muy importante establecer una que sea segura pero fácil de recordar, para evitar la tentación de dejar la red “abierta”, pues esto da pie no sólo a que cualquiera pueda conectarse a nuestra red y tener acceso no sólo a nuestros dispositivos sino también a nuestros datos. Por lo que además de suponer una brecha de seguridad también afecta a la velocidad de conexión y transferencia de datos.

Mejorando las conexiones WiFi | Foto-de-Mika-Baumeister-en-Unsplash

Pero no sólo establecer una contraseña segura contribuye a mejorar nuestra WiFi, crear una red de invitados también ayuda a no colapsarla. Los nuevos routers permiten establecer por un lado la señal 2,4 Ghz y la de 5 Ghz en dos redes independientes a las cuales podemos asignar diferentes contraseñas, establece una de estas conexiones como red de invitados y de este modo no colapsar la red 5 Ghz sino que también podemos revisar de vez en cuando los dispositivos conectado y gestionar o revocar los permisos para aligerar la carga de esta.

Aunque uno de los problemas más habituales que suelen ocurrir es la falta de cobertura en algunas zonas de la casa. A pesar de colocar en el punto central de la misma nuestro router seguimos notando que la señal no llega a todos los rincones de nuestra casa. Para resolver este problema podemos crear redes de malla. Compuesto por varios puntos WiFi que distribuimos por las diferentes estancias y que se conectan entre si formando una malla a la que se conectan nuestros dispositivos en función de donde estén situados. Como los dispositivos Google WiFi y Nest WiFi de los que ya hemos hablado en alguna ocasión.