Traduce documentos en segundos, respetando su formato y sin instalar nada en tu PC o móvil

Cada vez es más habitual recibir documentos en un idioma que no entendemos o que simplemente no tenemos tiempo para pararnos a traducir. Aunque tenemos a nuestra disposición traductores muy eficientes como en el servicio del que dispone Google, pero que no es muy recomendable si lo que necesitamos traducir es un documento con muchas páginas, pues en este tenemos que copiar y pegar el texto y lamentablemente no se mantiene el formato del texto y se complica. Por lo que hoy te vamos a enseñar una herramienta de traducción online que nos permite sin tener que instalar nada traducir y guardar documentos sin necesidad de ni siquiera abrirlos. Para acceder al traductor, tan sólo teclea en tu navegador www.onlinedoctranslator.com y sobre el documento que quieres traducir.

Traducir documentos Online

El procedimiento es muy sencillo y similar al que utilizan otras herramientas online. Sube el documento arrastrándolo a la ventana del navegador, elegimos el idioma original del texto y al idioma al que queremos traducir, y tras un breve tiempo de espera que depende mucho del tamaño del archivo, una vez que ha terminado la traducción, este se descarga automáticamente guardándose en la carpeta de descarga. Una hora después de usado el servicio la aplicación elimina de su servidor los archivos que hemos traducido, por lo que tenemos la seguridad de que se respeta la privacidad de nuestros textos.

Traduciendo archivos sin necesidad de abrirlos | TecnoXplora

Una vez hemos descargado el documento tan sólo nos queda revisar el texto y comprobar la calidad de este. Debemos tener en cuenta que este tipo de herramientas, aunque gozan de una gran fiabilidad no son tan precisas como la que resultaría de la hecha por un profesional, ya que estos son capaces de adaptar a nuestro idioma algunas expresiones coloquiales que puede que el traductor online traduzca de forma literal. Pero aún así puede sacarnos de algún que otro aprieto. Lo realmente interesante de esta herramienta de traducción es que mantiene el formato y el estilo original de cada sección del documento. De este modo nos olvidamos de cortar y pegar y volver a recomponer el documento de nuevo con lo que nos ahorramos una gran pérdida de tiempo.

Para realizar la traducción se basa en el motor de traducción de Google por lo que convierte el resultado en una traducción fiable en cualquiera de los 109 idiomas que acepta. Poniendo un especial cuidado a los idiomas de derecha a izquierda, mejorando además la escritura en cursiva, siendo compatible con idiomas como el hebreo, farsi, arábica, pashto o urdu. Con respecto al tipo de documentos que podemos traducir hay que reseñar que acepta la mayoría de los documentos con extensiones tan variadas como .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .odt, ods, .odp, .pdf, .srt o .txt son algunos de los que podemos traducir sin que se desvirtué el documento original. Además del traductor de documentos en esta web podemos encontrar otras soluciones que nos ayudarán en tareas cotidianas como convertir archivos, dividir documentos o comprimir imágenes sin necesidad de instalar nada y todo de forma online. Según nuestras necesidades, selecciona y pulsa el botón que nos redireccionará a otras páginas web.