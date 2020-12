¿Tienes un ordenador con Windows 7 original? Todavía puedes actualizar a Windows 10 gratis

Windows 10 llegó al mercado hace más de cinco años, en el verano de 2015, y supuso un gran cambio por parte de Microsoft respecto del mismo proceso de lanzamiento de otros OS anteriores ya que, durante algunos meses, permitió que los usuarios de los viejos Windows 7 y Windows 8.1 migraran a la nueva plataforma sin soltar un euro. Completamente gratis. For free. By the face.

Esa promoción se mantuvo activa (oficialmente) durante un año con mensajes por parte de los de Redmond en los que urgía a descargarse la nueva versión en el caso de que tuviéramos una licencia original de cualquiera de esos dos sistemas anteriores. Debajo de ese movimiento no había otra cosa que intentar homogeneizar el panorama de los PC de todo el mundo para facilitar a Microsoft una transición mucho más rápida hacia la nueva plataforma.

De todas formas, una vez transcurrido ese periodo de gracia por el que la actualización a Windows 10 nos salía completamente gratis la promoción no terminó y tanto fue así que, a día de hoy, se mantiene vigente esa oferta por parte de Microsoft para mejorar desde Windows 7 u 8.1 hasta Windows 10 sin pagar un céntimo. Aprovechando que el hardware necesario para mover todos esos OS es, más o menos, igual en las configuraciones más bajas de la última de las versiones.

Tan engañados hemos estado los usuarios que, recientemente, un empleado de la compañía durante esos meses de lanzamiento de Windows 10 vino a confesar que "toda esa actualización gratuita durante un año fue pura tontería de marketing. Dos años después quedó claro que cualquier Windows 7 y versiones posteriores podrían migrar a un [Windows] 10 completamente activado [...] aún hoy”. Así que, ¿por qué no aprovechamos?

¿Cómo actualizamos a Windows 10 gratis?

El método de actualización no ha cambiado desde hace cinco años ya que se mantiene el mismo. Para que un ordenador con el viejo Windows 7 u 8.1 suba hasta la versión 10 solo hay que entrar en la página de descarga de Windows 10 y señalarle que nos permita bajar la herramienta de diagnóstico de Microsoft. Con ella sabremos si el hardware de nuestro equipo llega a los mínimos exigidos, cosa que prácticamente en un 80% de los casos lo tendréis asegurado.

Página de descarga de Windows 10. | Microsoft

Una vez que la herramienta ha hecho su trabajo se bajará un pequeño programa que será el que inicie el proceso de actualización que, recordemos, no es como tal una versión de Windows 10 equivalente a las Home o Pro, sino otra que consideran un update de los viejos Windows 7 u 8.1. Funcionalmente es idéntica y trabaja de la misma manera pero en caso de que tengáis que reinstalar el OS en el ordenador, el proceso será diferente al de bajar una simple ISO para ejcutarla.

Una vez completado el proceso, tendréis un ordenador actualizado con Windows 10, plenamente funcional y sin necesidad de haber pagado los más de 130 euros que suele costar la licencia oficial en la tienda de los norteamericanos.