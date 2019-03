Cómo proteger tu USB con una contraseña

Si tienes un USB repleto de archivos que no quieres que nadie más vea, puedes cifrarlos con una contraseña para protegerlos. Poner una contraseña a este dispositivo no es algo que hagamos de forma habitual. Poner una contraseña a este dispositivo no es algo que hagamos de forma habitual, por lo que no hay herramientas nativas en windows que nos lo permitan. Una buena opción es VeraCrypt, siendo esta además gratuita y fácil de entender.

Busca Veracrypt en Google, descárgala e instálala. Ábrela y pulsa en "Create volume". Se nos abrirá una ventana emergente en donde debemos seleccionar la opción "Encrypt a non-system partition/drive" y pulsaremos en next. Ahora elige la opción "Standard VeraCrypt volume" y presiona next. Ahora debes seleccionar la unidad USB que quieres encriptar. Pulsa next y nos llevará al siguiente paso, en donde debemos elegir si el pendrive se formateará o si simplemente queremos encriptarlo. Selecciona la segunda opción y acepta la ventana emergente.

Ahora se nos abrirán las opciones de encriptación. Para no complicarte demasiado la vida, puedes dejar todo como viene por defecto. En la siguiente pantalla, configura la contraseña que desees usar, escribiéndola en los dos campos. Ahora pulsaremos next hasta terminar. En este momento el USB comenzará a cifrarse. Esto puede tardar varias horas. Al finalizar, el dispositivo se habrá cifrado, por lo tanto, se protege con una contraseña y los datos estarán seguros.