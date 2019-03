Te enseñamos a borrar los datos de tu móvil a distancia por si te lo han robado

Si has perdido tu móvil, o tienes la sensación de que alguien ha podido robártelo, puedes realizar un restablecimiento de fábrica para que, al menos, la persona que lo tenga no pueda acceder a tus datos personales. Es necesario que en este dispositivo haya alguna app logueada con la cuenta de Google. Esto no suele ser un problema, ya que para acceder a Google Play se nos pide una cuenta de Google. Tenemos que recordarte que realizando esto se perderán todos los datos guardados en el dispositivo, por lo que si el smartphone vuelve a tu poder no podrás recuperar los datos.

Lo primero que debes hacer es abrir una pestaña del navegador e inicia sesión con tu cuenta de Google. Usa la misma información de cuenta de Google que está asociada con su teléfono Android. Una vez logueado, pulsa sobre la foto de tu perfil y entra en cuenta de Google. Ahora pulsa en el apartado "Inicio de sesión y seguridad" y después en el botón de empezar que verás en el apartado "encontrar tu móvil".

En esta ventana veremos todos nuestros dispositivos asociados a esta cuenta de Google. Selecciona el que quieras borrar y pulsa sobre localizar. Aquí veremos en tiempo real dónde está nuestro dispositivo. En la parte izquierda tenemos algunas opciones interesantes. La que utilizaremos es la de "borrar datos del dispositivo". Al pulsar se nos pedirá una confirmación. Si pulsamos de nuevo en "borrar datos del dispositivo" el móvil se reiniciará a un estado de fabrica.