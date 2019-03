Susan Sarandon, tú no inventaste el selfie: fueron ellos

Olvida el tuit que se convirtió en viral. Olvida la autofoto de Susan Sarandon y Geena Davis. Olvida aquella secuencia de dos mujeres huyendo en un Thunderbird descapotable del 66, en el filme 'Thelma y Louise'.

Regresa, como digo, al concepto, al verdadero concepto. Imagina que no tienes móvil, ni cámara de fotos ni tableta. No se había creado ni Twitter, ni Instagram ni Facebook, ni Snapchat.

Y nadie pronunciaba la palabra selfie y ningún lingüista reprochaba que no la escribiéramos en castellano como autofoto. Tampoco Samsung había pagado 20 millones de dólares por una instantánea de Ellen DeGeneres. Ni Barack Obama ni Helle Thorning Schmidt gobernaban en Estados Unidos y Dinamarca.

Inventors of the #selfie at it again. #ThelmaAndLouise pic.twitter.com/1yvbF8j4fF