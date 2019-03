Un software espía envía datos de algunos móviles Android a China cada 72 horas

La empresa de seguridad informática Kryptowire ha descubierto un importante fallo en algunos teléfonos Android que podría estar comprometiendo información de sus usuarios como mensajes de texto enviados, conversaciones telefónicas, sus últimas ubicaciones o su lista de contactos, según informa The New York Times.

En concreto, los analistas de esta empresa han encontrado una puerta trasera dentro de estos teléfonos móviles que estaría enviando, cada 72 horas, toda esa información delicada a un servidor alojado en China.

El problema parece tener su origen en la empresa china de desarrollo Shanghai Adups Technology Company, quien se encarga de desarrollar el software que viene preinstalado en algunos teléfonos, coches y gadgets inteligentes que funcionan bajo el sistema operativo Android.

Los teléfonos que estarían afectados por este software pirata serían los de la compañía telefónica BLU Products, así como algunos modelos de ZTE y de Huawei, ambos con sede central en China, y que no han sido revelados.

Además, no parece que haya sido casual. Según han admitido directivos de Adups a miembros de BLU Products, el diseño de este software fue desarrollado intencionadamente para “ayudar a una empresa china fabricante de teléfonos móviles” que no ha sido identificada.

Por su parte, una fuente oficial de Google ha explicado a The New York Times que ya han solicitado a Shanghai Adups Technology Company que eliminen este software pirata de los dispositivos, pero se han encontrado con el problema de que en China, donde más ha podido afectar este problema, las autoridades gubernamentales no permiten que opere Google debido a las restricciones de censura que aplican.

Por el momento no hay solución para encontrar este software pirata en los dispositivos móviles, puesto que no ha trascendido que modelos estarían afectados y cómo se podría eliminar de una manera sencilla esta puerta atrás de seguridad.