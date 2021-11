Sigue en directo los Premios ADSLZone – Clipset 2021 donde Tecnoxplora entregará un galardón

Un año más el sector tecnológico español se viste de largo para asistir de forma virtual a los Premios ADSLZone – Clipset 2021. Y un año más Tecnoxplora va a entregar uno de estos premios, demostrando así la apuesta de nuestro medio por la excelencia en un sector tecnológico que nos apasiona. Este año de nuevo la presentación del streaming de los Premios correrá a cargo de Carolina Denia, cara visible del canal de tecnología Clipset. Una celebración que este año llevará a cabo en dos actos bien diferenciados.

Sigue en directo los Premios

Queremos invitaros a todos a asistir a la celebración virtual de estos Premios ADSLZone – Clipset 2021, que una vez más se celebran a través de un streaming para mantener esa distancia social que nos permite a todos vivir más seguros de cara a la pandemia. Algo que no quita ni una pizca de emoción a la entrega de unos premios en los que no solo se va a galardonar a las empresas más destacadas del actual panorama tecnológico español, sino que además durante su celebración los asistentes van a tener la oportunidad de ganar decenas de premios que se sortearán durante el directo.

El streaming con los premios arrancará a las 19:00 hora española en el canal de Clipset, donde tendrá lugar el sorteo de 60 gadgets que acumulan un valor de 12.000 euros entre todos los asistentes al evento virtual. Entre los gadgets que se entregarán, encontraremos teléfonos móviles, tabletas o wearables entre otros, por lo que es la ocasión perfecta para conocer a los mejores de 2021 mientras tienes opción además a hacerte con la mejor tecnología. En total se van a entregar 32 galardones de otras tantas categorías, entre las que destacan sin duda las de smartphones, tabletas, Smart TV, altavoces, auriculares accesorios y otros muchos.

Tecnoxplora entregará un premio

Y Tecnoxplora un año más tendrá su protagonismo dentro de estos premios, ya que una vez más va a entregar un galardón, en este caso será el de la mejor marca tecnológica del año. Por tanto, ahí estaremos para contaros cuál ha sido la mejor marca tecnológica del año, y de paso conocer también a otros ganadores de categorías muy populares, a las que se suman otras muy especiales, como las de mejor director de comunicación del año, directivo del año y premio especial a la mejor estrategia en redes sociales.

Y es que los Premios ADSLZone – Clipset 2021 no solo reconocerán a los mejores productos del año, sino que son unos galardones transversales que también premian a los mejores profesionales del sector tecnológico. Este año la tradicional cena de gala se celebrará mañana 24 de septiembre, en el Hotel Four Seasons, donde acudirán los principales directivos de la industria de telecomunicaciones, electrónica de consumo y motor. Así que serán unos premios que se celebren en dos actos, pero todos los ganadores ya los conoceremos esta misma tarde, y no solo hablamos de los profesionales y marcas del sector, sino también de todos aquellos espectadores, que como tú podrán llevarse a su casa algunos de los gadgets que se van a sortear.