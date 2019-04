Crean un servicio para enviar spoilers de Juego de Tronos de forma anónima

Volvemos a repetir, no está demasiado bien fastidiar a la gente que aún no se ha enterado de que este personaje [SPOILER] o que a este otro [SPOILER AÚN MÁS GORDO] pero si tienes poca conciencia o no puedes resistir tu alma troll, hay quien ha pensado facilitarte la operación de mandar spoilers a tus amigos sin que te pillen.

Se trata de la web Got Spoilers, que ya está actualizada a la última temporada de Juego de Tronos y que nos permite enviar spoilers anónimos de Game of Thrones a través de algo que seguro que llevas tiempo sin usar en tu móvil: el SMS. El coste de esta gamberrada es de 2,39 dólares y como podéis ver en la página web, cuentan con algunos mensajes ya preparados para fastidiarles a los que lo reciben el último de los capítulos de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin.

Una página permite enviar spoilers de GoT anónimos | gotspoilers.xyz

¿Cómo enviar spoilers al móvil de los amigos sin que te pillen?

La página también permite otras cosas como recibir una alerta en nuestro correo cuando estén disponibles los mensajes de cada episodio de esta última temporada. El sistema es sencillo, elegimos el capítulo que queremos spoilear, indicamos los 6 teléfonos - que pueden ser de España o de cualquier otro país del mundo -, y le damos a enviar con una perversa felicidad, sabiendo que el que lo reciba no va a saber quién le ha hecho una jugarreta de este tamaño.