¿Sabes qué es la sombra digital?

Seguro que en más de una ocasión has percibido la sensación de que los dispositivos móviles te espían cuando te aparece un anuncio en Internet o en las redes sociales relacionado con algo acerca de lo que has hablado con alguien en una conversación. De hecho, si consumes los famosos ‘reels’ de Instagram te habrás dado cuenta que siempre aparecen cuentas que no sigues, pero comparten contenido similar al que te gusta.

Estos aspectos son muy comunes y es lo que se conoce como sombra digital, pero ¿en qué consiste? La sombra digital son todos aquellos datos personales e información que vas dejando a través de las conexiones a Internet sin ser consciente de ello. No es lo mismo que la huella digital, ya que en el caso de la huella sí que proporcionas información de forma consciente y se queda guardada en una base de datos.

Además, los expertos comentan que el volumen de información que se puede extraer sobre un perfil y los gustos de una persona es mucho más fácil a través de la sombra digital que de la huella digital.

Internet en TecnoXplora | iStock

De qué manera se produce la sombra digital

Principalmente se produce con el uso de cualquier dispositivo que se conecta a Internet, ya sea a través de un móvil, un ordenador, un reloj inteligente o una televisión. Cada vez que los usas se rastrean las ubicaciones, hábitos e incluso preferencias y posteriormente ayudan a las empresas a mejorar sus fines comerciales a través de anuncios de productos que interesen al usuario.

Aunque parezca peligroso, no debes preocuparte demasiado si las redes sociales muestran contenido relacionado a tus gustos. Siempre dependerá de la información que compartas en determinadas plataformas.

En caso de que quieras aumentar tu privacidad y evitar que las empresas accedan a tu información personal existe una manera para evitarlo. Para ello, cada vez que entres a una página web, no debes aceptar todas las cookies que aparecen. Además, intenta navegar en modo incógnito, borra con frecuencia el historial y sobre todo nunca uses las conexiones públicas de WiFi. De esta forma, evitarás que tu información esté desprotegida.