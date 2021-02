El riesgo de hacer capturas de pantalla con apps o extensiones online en tu PC

En los últimos años nos hemos acostumbrado a añadir numerosas extensiones a los navegadores web. Estos se han convertido en las nuevas apps de Internet, y con ellas es posible disfrutar de interesantes mejoras en el uso de estos navegadores. Pero como ya hemos conocido algunas veces, no siempre estas extensiones son todo lo seguras que nos gustaría, y ahora hemos conocido un nuevo ejemplo que puede hacernos cambiar de parecer a la hora de decidir o no utilizar algunas de estas extensiones. Concretamente en las que hacemos capturas de pantalla. Al menos se han conocido vulnerabilidades que ponen en peligro la privacidad de las capturas que hacemos a lo largo de estos años, como vais a poder comprobar.

Nuestras capturas a la vista de todos

Eso es lo que lleva pasando años con una app online de captura de pantalla llamada Lightshot, y que ha estado ofreciendo este servicio desde hace muchos años. Una de las modalidades de captura favoritas para los usuarios es la que permite compartirlas con otras personas gracias a una URL específica, que permite ver las capturas por parte de cualquier persona. El problema lógicamente no es que las personas a las que les mandes la imagen puedan verla, sino que también pueden hacerlo otras muchas personas, en realidad, cualquier persona con acceso a Internet puede hacerlo.

Y todo porque la URL que se genera para poder compartir las imágenes no es segura, y es extremadamente sencilla de alterar. De hecho la URL se compone de una parte fija, con la dirección del servidor de este servicio, y lo único que diferencia a cada una de las capturas es una combinación de seis números. Por tanto si copias y pegas una de estas URL de este servicio de Lightshot y sustituyes los seis números de manera aleatoria, vas a tener como resultado la captura de otra persona. Y puedes encontrarte cualquier cosa, desde capturas de pantalla de un juego, a conversaciones de chats, e incluso fotos personales.

Esto nos debería poner en alerta a la hora de utilizar este tipo de servicios en los que las imágenes generadas se guarden en servidores ajenos, y no en nuestro propio ordenador. Por esa razón lo mejor es siempre capturar una imagen manualmente desde el PC, guardarla en nuestro disco duro, y compartirla con quien queramos. Como ocurre con este servicio online de capturas de pantalla ocurre también con otras muchas apps y servicios que generan URL para compartir y que alojan nuestras imágenes en sus servidores. Han pasado muchos años y el acceso a estas imágenes de los usuarios de la aplicación sigue estando ahí.

Por tanto, asegúrate siempre de que las apps y servicios que descargas no guardan datos en servidores ajenos, porque aunque no sea probable, siempre existe la posibilidad de que te ocurra como a los usuarios de Lightshot, y que tus capturas de pantalla se queden ahí para siempre. Por tanto no lo olvides, nunca descargues apps con servicios en la nube.