2019 ha sido uno de los años más difíciles para Huawei, que ha tenido que hacer frente al veto de Estados Unidos a empresas chinas, lo que ha obligado a Google ha dejar de proveer de sus servicios y apps a los móviles de la marca. Pero más grave que el veto a sus móviles, lo es el veto que también ha promovido Estados Unidos a los equipos de red de Huawei. La firma china es el líder mundial en equipos de redes para operadores y redes móviles en todo el mundo, por lo que el despliegue del 5G es una de las grandes oportunidades de negocio de los chinos. Contrariamente de lo que se esperaba, Reino Unido sin citar expresamente a Huawei permitirá a la empresa china hacer negocio con el despliegue del 5G formando parte de las empresas que proveerán de equipos a las redes británicas.

Primera espantada de Boris Johnson a Trump

Con el Brexit a punto de hacerse realidad el próximo viernes 31 de enero, Reino Unido ha demostrado no será una marioneta de Estados Unidos. Algo que ha demostrado al permitir que empresas como Huawei participen en el despliegue de las redes 5G. Eso sí, será un despliegue que tendrá que desarrollarse bajo importantes restricciones. Por lo tanto algo que parecía imposible para Huawei, ahora ha tornado en la posibilidad de formar parte del despliegue del 5G en el Reino Unido.

Oficinas de Huawei en Reino Unido | Huawei

La clave de este cambio en la posición de los británicos obedece a que Huawei no tendrá acceso a la instalación de redes 5G en lugares críticos y de especial relevancia e importancia estratégica. Aunque Reino Unido no nombra directamente a China, el comunicado del gobierno británico asegura que permitirá a los proveedores vendedores de "alto riesgo" entre los que se encuentra Huawei, ayudar a construir la red bajo estrictas restricciones. Las restricciones de este nuevo despliegue son evidentes para Huawei.

Porque Huawei no podrá proporcionar más del 35% de los equipos de redes necesarios para el despliegue de las redes 5G. Además no podrá hacerlo en lugares y ubicaciones geográficas sensibles, como plantas eléctricas o similares, así como en bases militares, por lo que los chinos no estarán presentes en el núcleo central de la red británica, y tampoco prestará servicios alguno a las fuerzas de seguridad o el ejército británico. De esta manera se limita el acceso de Huawei los lugares sensibles sin impedirles participar en el despliegue. El gran temor de Estados Unidos principalmente respecto de permitir el despliegue del 5G con Huawei en los países occidentales, es que la firma asiática pertenece al gobierno de aquel país.

Y siempre ha habido suspicacias de qué es lo que podría pasar cuando se dependa totalmente de estas redes en todos los ámbitos. Muchos creen que una puerta trasera podría dar acceso al gobierno o ejército chino a los datos sensibles y comunicaciones militares o gubernamentales de los países donde instalen el 5G. Y más grave aún, poder alterar el funcionamiento de estas redes para generar el caos en casos extremos. Evidentemente Huawei niega la mayor, y ahora se muestra contenta con la decisión tomada por las autoridades británicas que abre la posibilidad a participar en el despliegue de estas redes.