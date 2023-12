Recibe a Papá Noel en tu casa gracias a la realidad aumentada

Gracias a la realidad aumentada podemos ver junto a nosotros cualquier cosa como realmente estuviera ahí. Ahora también podemos ver a Santa y conversar con él cara a cara, te contamos cómo:

Habla con Santa Claus cara a cara con los creadores de Pokémon Go

La tecnología se ha puesto al servicio del espíritu navideño y son muchos los dispositivos y aplicaciones con las que podemos disfrutar de estas fiestas tan mágicas. Seguir los pasos de Papá Noel, en su viaje, mandar la carta con nuestras peticiones o como en este caso reunirnos con él y preguntarle todo lo que queramos. Una tecnología que nos permite contemplar de cerca casi cualquier cosa que imaginemos desde animales, pasando por vehículos, planetas o partir del cuerpo o células que no podríamos ver de otra manera. Son algunos ejemplos de objetos que ya han pasado por este proceso. Ahora además tenemos la oportunidad de estar cara a cara con el mismísimo Papá Noel e incluso mantener una conversación con él.

Así es la app de Ask Santa anithing | Niantic y 8th Wall

Ask Santa Anything, es una página web creada por Niantic y 8th Wall, a través de la cual tenemos acceso a una experiencia de realidad aumentada inmersiva con la que podemos conversar con Papá Noel. Una experiencia que estará disponible por tiempo limitado, ya que solo estará disponible hasta el cinco de enero, momento a partir del cual, no podremos descubrir los secretos del Polo Norte, Papá Noel y los regalos que trae consigo.

Ask Santa Anything | Niantic y 8th Wall

Cumplir el sueño de grandes y pequeños de charlar con Papá Noel, no hace falta descargar una app, simplemente debemos abrir una nueva página en el navegador de nuestro móvil y acceder a la web y seguir los siguientes pasos:

Con la página cargada en el navegador del móvil, debemos salir a un espacio abierto al aire libre .

. De manera que apunta con la cámara del mismo hacia el cielo.

del mismo hacia el cielo. Haz sonar la campana de Papá Noel , para invocarlo. Para ello toca la pantalla del móvil.

, para invocarlo. Para ello toca la pantalla del móvil. Una vez hecho esto, nuestro entorno se convertirá en un auténtico paraíso invernal.

Ahora podemos comenzar la conversación.

Tenemos dos opciones, podemos escribir nuestras preguntas o formularlas de viva voz.

Preguntas cómo, ¿cuál es tu movimiento de baile preferido?, ¿Qué te gusta hacer en tus vacaciones? O ¿cómo te las arreglas para llegar a tantas casas en una sola noche?

Aunque todas las preguntas debemos formularlas en inglés.

Ya solo nos queda esperar sus respuestas. Estás serán generadas por la inteligencia artificial para generar respuestas personalizadas a nuestras preguntas en tiempo real.

Comenzará a nevar en la pantalla de nuestro móvil, el paisaje se volverá un poco más navideño con montañas de nieve, regalos y adornos, además, aparecerá santa para contestar todas nuestras preguntas. Podemos acceder cuantas veces como queramos y satisfacer nuestra curiosidad. Santa estará encantado de atenderles y resolver todas las dudas que tengamos acerca de su persona. Aprovecha y ten una conversación con Santa, antes de que llegue enero y vuelva a su taller a preparar los regalos del año que viene.